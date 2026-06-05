FCF hizo un llamado a la unión, el respeto y rechazó la agresión, el asedio y la descalificación contra los jugadores de la Selección

La Federación Colombiana de Fútbol emitió un comunicado para hacer un llamado a la unión, el respeto y para rechazar cualquier manifestación de odio, agresión, asedio o descalificación de los jugadores o el cuerpo técnico de la Selección Colombia.

La entidad rectora del fútbol colombiano, argumentó que el comunicado se daba tras las interpretaciones que algunas personas hicieron sobre el acto de la entrega del pabellón nacional por parte del presidente Gustavo Petro a la delegación que estará en el Mundial de Norteamérica 2026.

En una parte del comunicado, la Federación reiteró que, “su principal compromiso es velar por el bienestar integral de los integrantes de la Selección Colombia y de todas las personas que hacen parte de su entorno”.

Le puede interesar: Fiesta tricolor | Así fue el recibimiento a la selección Colombia en Estados Unidos

En ese sentido, “rechaza cualquier manifestación de agresión, asedio o descalificación dirigida contra los jugadores, sus familias o miembros de la delegación nacional”.

Asimismo, precisó que “la entrega de la bandera nacional constituye un acto protocolario e institucional que hace parte de las tradiciones y ceremonias oficiales que históricamente han acompañado a las delegaciones deportivas colombianas en competencias internacionales de carácter mundial y olímpico. Dicho acto se desarrolla en un marco de respeto por los símbolos patrios y por las instituciones del Estado”.

Lea también: La Selección ya tiene la bandera del país: así fue la “ceremonia de envío” antes de viajar a Norteamérica 2026 en Bogotá

Finalmente, enfatizó que “la Selección Colombia representa a la Nación en toda su diversidad y pluralidad. Sus jugadores encarnan los valores del deporte y el esfuerzo colectivo, llevando consigo la ilusión y el sentimiento de millones de colombianos, al margen de cualquier consideración política o ideológica”.

Todo esto tras los mensajes en redes sociales donde seguidores de Gustavo Petro arremetieron contra los jugadores de la Selección Colombia con mensajes agresivos, descalificándolos y deseándoles un mal Mundial.