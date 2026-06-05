Murió el “Indio” Solari, leyenda del rock argentino

Carlos Alberto “Indio” Solari, uno de los artistas de rock más influyentes de Argentina en las últimas décadas, murió este viernes 5 de junio a los 77 años, según un parte policial al que accedió la AFP. El cantante, vocalista de la legendaria banda Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, activa entre la década de 1970 y 2001, sufría la enfermedad de Parkinson al menos desde 2016. Puede leer: Las composiciones de Omar Geles ahora hacen parte de Sony Music Publishing Colombia, ¿qué significa eso? Medios locales indican que murió el viernes de madrugada en su residencia de Parque Leloir, unos 33 Km al oeste de Buenos Aires. El parte policial señala que Solari tenía Parkinson y que “nada indica o señala otra causa de muerte”.

Solari llegó a convocar cientos de miles de fanáticos en sus conciertos tanto como líder y cantante de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, como de su banda solista, Indio Solari y los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, activa desde 2004. Debido a la masividad de sus conciertos, algunos se vieron desbordados y terminaron en tragedias, como la de 2017 en Olavarría, unos 350 km al suroeste de Buenos Aires, donde una avalancha humana durante el espectáculo dejó dos muertos y 12 personas internadas.

El “Indio” Solari, profundo fenómeno social

Tras el anuncio de la muerte, las reacciones fueron inmediatas. El guitarrista Eduardo “Skai” Beilinson que acompañó a Solari con la guitarra en Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota lo despidió en Instagram. “Te llevo en cada recuerdo, en cada canción de ayer. Con un inmenso dolor. Buen viaje mi querido amigo, hasta siempre. Ahora sos la luz que viaja entre nosotros y para siempre. Hoy es un día muy triste”, dijo Beilinson. En la política Solari también cosechó simpatías por sus letras cargadas de crítica social. “Su compromiso humano, su dignidad como músico independiente y el profundo fenómeno social y cultural que Los Redonditos de Ricota generaron merecen ser recordados”, lo recordó en X el expresidente de centroizquierda Alberto Fernández (2019-2023). Su partida también la lamentó Fito Páez.