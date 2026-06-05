Murió el “Indio” Solari, leyenda del rock argentino

Carlos Alberto “Indio” Solari, uno de los artistas de rock más influyentes de Argentina en las últimas décadas, murió este viernes 5 de junio a los 77 años, según un parte policial al que accedió la AFP.
El cantante, vocalista de la legendaria banda Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, activa entre la década de 1970 y 2001, sufría la enfermedad de Parkinson al menos desde 2016.
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Medios locales indican que murió el viernes de madrugada en su residencia de Parque Leloir, unos 33 Km al oeste de Buenos Aires. El parte policial señala que Solari tenía Parkinson y que “nada indica o señala otra causa de muerte”.