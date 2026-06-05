Zverev vs. Cobolli: la gran final de Roland Garros tras el abandono por enfermedad de Arnaldi

Este viernes 5 de junio se confirmó cuál será la final del segundo Grand Slam del año. Alexander “Sascha” Zverev se enfrentará a Flavio Cobolli en una final de Roland Garros que dará un campeón inédito tanto en la competición como en la historia de los grandes torneos del deporte blanco.

Zverev mostró superioridad ante el checo Jakub Mensik en primer turno. Sascha fue agresivo en su juego, mostrando madurez en instancias finales y conservando la efectividad con su saque, concediendo solo una oportunidad de quiebre ante el joven de 20 años. Este partido entre el teutón y el oriundo de República Checa quedó 7-5, 6-2, 3-6 y 6-3 a favor del alemán.

Por otro lado, la expectativa crecía por saber cuál sería el italiano que enfrentaría a Zverev el próximo domingo 7 de junio. Flavio Cobolli y Matteo Arnaldi eran los protagonistas de la otra semifinal del cuadro masculino; sin embargo, un cuadro viral dejó a Arnaldi afuera del partido más importante de su carrera.

“Tener que retirarme de mi primera semifinal de Grand Slam no es algo que le desees a nadie. Intenté prepararme y traté de quedarme aquí todo lo que pude. Intenté ver si podía salir a la pista, pero cada vez que me levantaba me sentía mareado y no me sentía en mi mejor momento. Estoy bastante seguro de que si como de nuevo, no me sentiré bien. Esa fue la decisión correcta para mí”, afirmó Matteo en rueda de prensa.

Lo positivo para Arnaldi después de su gran presentación en la quincena tenística en París es que superó 70 puestos en el ranking ATP, pues inició el torneo en la posición 104 del mismo, jugando desde la qualy. Para la próxima semana, cuando se actualice el ranking, el italiano subirá hasta el puesto 34 y será parte del cuadro principal de Wimbledon.