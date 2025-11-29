Capturan a reciclador señalado de ocasionar un incendio que consumió cuatro viviendas en Medellín

Las autoridades capturaron a a un hombre de 59 años señalado de ocasionar un incendio que consumió al menos cuatro viviendas en el barrio Manrique, nororiente de Medellín.

La emergencia se reportó el 24 de noviembre, en la carrera 39 con calle 82, hasta donde llegó una patrulla de vigilancia que encontró una conflagración que se extendía sobre varias estructuras en madera.

En el lugar, ciudadanos señalaron a un reciclador del sector como el presunto responsable, indicando que habría prendido fuego a un objeto que posteriormente se propagó de manera descontrolada hacia las casas vecinas.

El evento, catalogado por las autoridades como un incendio estructural, se originó en una bodega de reciclaje construida en madera. Las llamas se propagaron a una vivienda contigua del mismo material y, debido a la radiación y magnitud del fuego, alcanzaron tres edificaciones en mampostería ubicadas en un nivel superior.

En el sitio, las unidades requirieron de cuatro máquinas del Cuerpo Oficial de Bomberos Medellín, quienes controlaron y extinguieron las llamas que se extendían por todo el sector.

Durante la emergencia se reportó una persona afectada por inhalación de humo, la cual tuvo que ser trasladada a un centro asistencial donde recibió atención médica.

“La atención del incidente también requirió de la intervención de dos ambulancias”, expresó el secretario de seguridad de Medellín, Manuel Villa.

Por el momento, el hombre señalado por la comunidad fue dejado a disposición de la autoridad competente.

La Policía Metropolitana recalcó que el delito de incendio en inmueble contempla penas que van desde 32 hasta 180 meses de prisión, y pueden incrementarse hasta en la mitad cuando los hechos ocurren en edificaciones con apartamentos o viviendas, como en este caso, lo que podría elevar la sanción penal a más de 20 años de cárcel, según lo que determine la autoridad competente.