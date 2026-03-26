Así fue la persecución de dos mujeres señaladas de escopolaminar turistas en el Parque Lleras de Medellín

Tras una exhaustiva investigación, agentes de la Policía tendieron una redada sorpresa sobre dos mujeres señaladas de drogar y robar sistemáticamente a extranjeros en Medellín.
Según precisó la Policía, el caso se remonta al pasado 30 de enero, cuando un grupo de extranjeros fue abordado por las hoy procesadas, luego de salir de un establecimiento nocturno en el Parque Lleras.
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El secretario de Seguridad, Manuel Villa, apuntó que en dicho caso las implicadas habrían abordado a por lo menos siete ciudadanos norteamericanos.
“Estas dos mujeres les decían que prestaban servicios de damas de compañía. Coordinaron que iban a traer a otras mujeres, que iban a traer un vehículo tipo van y que los iban a llevar para seguir la fiesta en una finca o en una residencia de renta corta en el sector de Santa Elena”, narró Villa.