Insólito: cuatro capturados por almacenar casi tres toneladas de carne en mal estado en Medellín

Las autoridades realizaron un operativo en el barrio Prado, en Medellín, que terminó con la captura en flagrancia de cuatro personas y la incautación de cerca de tres toneladas de carne de res y cerdo que, presuntamente, era manipulada y almacenada sin cumplir las normas sanitarias exigidas por la ley.

La diligencia fue desarrollada de manera conjunta por la Alcaldía de Medellín, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, la Fiscalía General de la Nación y el Invima, luego de una investigación que permitió identificar el inmueble donde, al parecer, funcionaba un centro ilegal de desposte y almacenamiento de productos cárnicos.

Lea más: Desmantelan mataderos clandestinos en Donmatías y Santa Rosa de Osos, Antioquia

En total fueron decomisados 2.794,2 kilogramos de carne bovina y porcina, cuyo valor comercial supera los 108 millones de pesos.

El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía, explicó que las pesquisas comenzaron a partir de los constantes operativos adelantados en el centro de la ciudad para verificar las condiciones sanitarias de los alimentos que allí se comercializan.

Según indicó, las autoridades detectaron que algunos productos vendidos en sectores cercanos a Plaza Botero y la conocida “calle del pescado” no cumplían con los requisitos de salubridad, por lo que decidieron rastrear su origen.