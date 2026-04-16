Por el maltrato de un niño de dos años, capturaron a su mamá y a su padrastro en un hotel del centro de Medellín

Luego de confirmar el maltrato que sufrió un niño de dos años en un hotel del centro de Medellín, las autoridades capturaron en las últimas horas a la mamá y al padrastro del menor, señalados de cometer los hechos de violencia contra el menor, hechos que le dejaron múltiples lesiones y quemaduras. La detención ocurrió en la mañana de este miércoles dentro de las instalaciones del Hotel Lines, el mismo establecimiento donde se habrían producido los hechos el pasado 1 de abril. El menor habría sido golpeado y quemado dentro de la habitación donde se encontraban hospedados los dos adultos mayores.

El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía, manifestó que “lo que se pudo determinar en medio de las investigaciones es que las agresiones fueron brutales y sistemáticas, con golpes, con forcejeos, con quemaduras”. Por estos hechos fueron capturados un hombre de 26 años (padrastro del menor), y una venezolana de 25 años (la madre). En medio de las indagaciones se estableció que los hechos de violencia contra el menor se habrían presentado por parte de ambos responsables.

¿Cómo se destapó el caso?

El maltrato contra este menor se destapó en la noche del Miércoles Santo, cuando la progenitora llegó junto con una hermana al Hospital Concejo de Medellín, debido a que el rostro estaba notoriamente inflamado y ningún medicamento le servía. Entérese: Riñas y violencia intrafamiliar, entre los reportes de las 1.701 llamadas que atendió la Policía en Antioquia durante Año Nuevo Cuando llegaron al centro asistencial, a la progenitora a interrogaron sobre el origen de estas lesiones y ella indicó que todo se habría originado por caídas, por un incidente con una plancha de cabello y por una presunta intoxicación, situación que generó sospechas entre el personal médico del centro asistencial. Fue entonces cuando los galenos comenzaron a hacerle una revisión detallada al menor y se encontraron con que tenía lesiones y raspaduras en la cabeza, espalda, cadera, piernas y brazos, además de una quemadura en su brazo izquierdo, las cuales no tenían características de caídas, sino de violencia.

Dentro de este hotel, en el centro de Medellín, ocurrió el caso del maltrato contra el menor de edad, así como la captura de los dos señalados responsables de estos hechos. FOTO: LAURA ROSA JIMÉNEZ VALENCIA

Ante esto, el médico que atendió al menor activó todos los protocolos de protección y desde la Policía de Infancia y Adolescencia comenzaron a hacer las investigaciones para dar con los responsables de las agresiones contra este infante. “Estamos hablando de una agresión brutal contra un niño indefenso. Un menor que llegó con lesiones en el rostro, en la cabeza, en diferentes partes del cuerpo, con signos de violencia extrema, que incluso comprometieron su vida”, expresó el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. Le puede interesar: Cuando visitaba la tumba de su hijo de nueve meses, capturaron a hombre que lo habría matado a golpes en la comuna 13 de Medellín Después de conocerse el tipo de lesiones, el caso fue atendido por parte de funcionarios de Medicina Lega, quienes establecieron que estas agresiones fueron producto de un caso de maltrato infantil y que varias de ellas alcanzaron a comprometer su vida. En medio de las investigaciones, el padrastro del menor tiene antecedentes por el delito de lesiones personales, mientras que la mamá ya contaba con registros policiales por el delito de hurto calificado y agravado. Al parecer, el hombre capturado vivía con la mujer y con el menor hace dos meses en este hotel y se investiga si desde ese tiempo se estaban produciendo los casos de maltrato en contra de este menor de edad.