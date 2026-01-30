Cayó en Medellín temido capo italiano mientras visitaba a su novia

El trabajo coordinando entre la oficina de Interpol, radicada en Medellín, y las autoridades colombianas sigue arrojando golpes de alto valor contra las organizaciones criminales internacionales. La Policía Nacional, a través de la Dijin, anunció que tras una operación coordinada con agencias antidroga de Italia y la Interpol lograron capturar a uno de los narcotraficantes italianos más buscados en el mundo. A Roberto Nastasi, un narco buscado en 196 países con circular roja, se le acabó la buena suerte y sus viajes en completa impunidad tras ser capturado en el Valle de Aburrá mientras andaba en plan romántico. Lea: Cayeron dos de los más buscados de Panamá, quien tenían vínculos con bandas criminales en Medellín

¿Quién es Roberto Nastasi, alias Rizzo, y cómo operaba desde Ecuador?

Según las investigaciones, Nastasi estaba radicado en Guayaquil, Ecuador, donde se movía bajo la fachada de un supuesto empresario al tiempo que coordinaba el envío de droga a Europa. Sin embargo, en los últimos ocho años sus visitas a Medellín se habían hecho frecuentes para visitar a su pareja, radicada en la capital antioqueña. Después de seguirle el rastro por varios meses, esta semana las autoridades dieron el golpe y lo capturaron para que responda por los delitos de conspiración criminal, tráfico internacional de estupefacientes y lavado de activos. Durante la acción judicial se incautó un computador portátil, cinco celulares y dos tablets.

El vínculo entre la mafia italiana y el Clan del Golfo en Antioquia

Las autoridades pudieron corroborar que alias “Rizzo”, como era conocido el criminal, era el vínculo entre la mafia italiana y el Clan del Golfo, orquestando la logística para el envío de grandes volúmenes de clorhidrato de cocaína desde Suramérica a Europa. “Rizzo” engrosa la lista de capos italianos capturados en Antioquia en los últimos años. En octubre de 2024 cayó Luigi Belvedere, conocido con el alias de “El colombiano”, el destacado jefe de la mafia italiana que era buscado en 196 países y al que las autoridades capturaron en los últimos días en Medellín, tenía una lujosa pizzería en Cartagena que usaba como fachada para esconder sus negocios criminales. Además: Estos son los movimientos de la mafia italiana en Medellín y sus vínculos con las bandas criminales De acuerdo con fuentes policiales, este capo se encontraba operando en el país desde hacía varios años. Su detención se realizó en el marco de la operación Caronte, un esfuerzo conjunto de la Dirección de Inteligencia Policial, la Dijín, Interpol y agencias antidrogas de Italia y el Reino Unido. Casi en simultáneo cayó Gustavo Nocella, alias Ermes, considerado como uno de los jefes en ascenso más peligrosos del crimen organizado en Italia. Estas capturas dejaron al descubierto la vigencia de los vínculos de estas organizaciones criminales con bandas como La Oficina y El Clan del Golfo para el envío de drogas hacia Europa. Estos golpes evidencian, además, que los grandes criminales internacionales que estaban eligiendo a Medellín y Antioquia como escondite ahora también se radican para operar desde acá centros de operaciones criminales con tentáculos en América, Europa y hasta Asia.

En operaciones contra el crimen transnacional también acaba de ser capturado Jean Carlo Valderrama, alias “Balín”, quien figura en el cartel de los más buscados de Panamá al ser investigado por ser el líder de la estructura Los Sam 23 o Jordan 23, una organización enfocada al hurto, el microtráfico y los homicidios por sicariato en el distrito de San Miguelito, ubicado a nueve kilómetros de Ciudad de Panamá. Había llegado a Medellín en días pasados buscando protección de los integrantes del Grupo Delincuencial Organizado (GDO) Caicedo, con la cual sostenía vínculos para manejar el tráfico de estupefacientes entre ambos países, explicó el director de la Policía Nacional, general William Rincón, luego de informar de esta captura el pasado jueves.



Siga leyendo: Por visitar la tumba de Pablo Escobar, ubicaron a capo de la mafia italiana que capturaron en Medellín



Preguntas frecuentes sobre el tema: