Cayó en Medellín temido capo italiano mientras visitaba a su novia

El trabajo coordinando entre la oficina de Interpol, radicada en Medellín, y las autoridades colombianas sigue arrojando golpes de alto valor contra las organizaciones criminales internacionales.
La Policía Nacional, a través de la Dijin, anunció que tras una operación coordinada con agencias antidroga de Italia y la Interpol lograron capturar a uno de los narcotraficantes italianos más buscados en el mundo. A Roberto Nastasi, un narco buscado en 196 países con circular roja, se le acabó la buena suerte y sus viajes en completa impunidad tras ser capturado en el Valle de Aburrá mientras andaba en plan romántico.
