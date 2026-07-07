Medellín era el “escampadero” de 26 prófugos internacionales: así cayeron

Un señalado integrante de una banda criminal costarricense que estaría detrás de 22 homicidios en el país centroamericano quiso ocultarse de las autoridades en un apartamento en el municipio de Sabaneta. Sin embargo, con apoyo de la Interpol, hasta allá llegaron y lo capturaron para responder por sus delitos en el país del cual había escapado. Situación similar pasó con otros 25 criminales foráneos en el Valle de Aburrá.
Así lo confirmó el comandante de la Policía Metropolitana, general Henry Yesid Bello, sobre la operatividad que han tenido las autoridades en las funciones que buscaban desmantelar todas las redes transnacionales que han encontrado en Medellín un centro de operaciones criminal.