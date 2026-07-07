Medellín era el “escampadero” de 26 prófugos internacionales: así cayeron

Un señalado integrante de una banda criminal costarricense que estaría detrás de 22 homicidios en el país centroamericano quiso ocultarse de las autoridades en un apartamento en el municipio de Sabaneta. Sin embargo, con apoyo de la Interpol, hasta allá llegaron y lo capturaron para responder por sus delitos en el país del cual había escapado. Situación similar pasó con otros 25 criminales foráneos en el Valle de Aburrá. Así lo confirmó el comandante de la Policía Metropolitana, general Henry Yesid Bello, sobre la operatividad que han tenido las autoridades en las funciones que buscaban desmantelar todas las redes transnacionales que han encontrado en Medellín un centro de operaciones criminal.

Óscar David Román Ovares, alias Kokin, el cabecilla criminal centroamericano en cuestión, es señalado de ser uno de los líderes de la banda criminal Los Saggy, una organización que delinque en San José, capital de Costa Rica. Es reconocida por su disputa territorial con otros grupos y por su dominio en el tráfico de estupefacientes. Alias Kokin, según las investigaciones, sería uno de los dinamizadores del narcotráfico de este grupo criminal, coordinando el envío de las sustancias a Estados Unidos y Europa. Respondería al máximo cabecilla de este grupo criminal, Michael Ricardo Quesada Meléndez, alias Shaggy. El alto oficial destacó que todos los capturados fueron procesados por delitos como lavado de activos, narcotráfico y homicidio. Entérese: Capturaron en hotel de El Poblado a holandés buscado por narcotráfico y lavado de dinero en Europa

Otros cabecillas que han caído

Uno de los capos del fentanilo de Estados Unidos, quien se había ocultado en un hospedaje en la comuna 14 (El Poblado), fue capturado por funcionarios de Migración Colombia el pasado 16 de marzo. Su descaro llegó a tal grado de que les ofreció 5.000 dólares ($17 millones) para que los funcionarios ignoraran el procedimiento judicial y lo dejaran escapar. Sin embargo, ellos se resistieron y lo pusieron a disposición de las autoridades de Miami para responder por el delito de narcotráfico. En la lista también se encuentran, como personajes destacados, dos de los hombres más buscados de Panamá por su vinculación con bandas criminales tanto del país canalero como de organizaciones paisas. Uno de ellos fue Jean Carlo Valderrama, alias Balín, a quien cogieron en una calle de Medellín, donde se refugiaba tras fugarse del distrito de San Miguelito, ubicado a nueve kilómetros de Ciudad de Panamá. Para su refugio, había pedido apoyo del Grupo Delincuencial Organizado (GDO) Caicedo. Pero ni esta alianza lo libró de que las autoridades pudieran proceder con su detención. Simultáneamente cayó otro criminal panameño: José Abdiel Chérigo, alias Coya. Su relevancia pasaba por ser el enlace criminal entre bandas del país canalero y el Clan del Golfo para el tráfico de estupefacientes, teniendo en cuenta su cercanía con el Urabá. En la lista también se suman otros dos estadounidenses, conocidos como los hermanos Pacheco, a quienes agentes de la DIjín de la Policía Nacional capturaron en una casa de la comuna 11 (Laureles-Estadio), de Medellín. Ambos se encargarían de coordinar actividades entre el Cartel de Sinaloa y las bandas criminales paisas, entre ellas el Clan del Golfo, para el envío de drogas hacia Centroamérica, México y Estados Unidos. Por esta razón eran requeridos para responder ante una corte del estado de Ohio. Le puede interesar: El ‘Panini’ de los extranjeros que han sido expulsados de Medellín Hablando de europeos, una de las detenciones más relevantes fue la del italiano Roberto Nastasi, alias Risso, quien manejaba las negociaciones transnacionales de la mafia italiana y el Clan del Golfo. Nastasi vivía en Guayaquil, Ecuador, y se presentaba como un empresario del sector automotriz en el vecino país. Esto, al tiempo que era buscado desde 2013 por las autoridades italianas por sus presuntos vínculos con la Ndrangheta y los múltiples delitos relacionados con el narcotráfico.

Esta lista también tiene incluido a Soner Nusret Aka, alias El Francés, un líder criminal que estaba siendo investigado por el envío de droga desde Colombia hacia México, República Dominicana y Europa. Para hacer el lavado de activos, usaba un bar de estriptis en el Parque Lleras, en la comuna 14 (El Poblado). Y así continúa la lista de extranjeros que durante la última década convirtieron a Medellín en un centro logístico para las negociaciones de bandas dedicadas al tráfico de estupefacientes. El coronel Bello indicó que “estamos fortaleciendo la cooperación internacional y el intercambio de información con organismos de seguridad y autoridades judiciales de diferentes países, con el propósito de identificar, ubicar y poner a disposición de la justicia a quienes pretendan evadir la acción de las autoridades”.

Preguntas frecuentes

1. ¿Cuántos delincuentes extranjeros han sido capturados recientemente en el Valle de Aburrá?

De acuerdo con el comandante de la Policía Metropolitana, en el marco de estas operaciones fueron capturados 26 delincuentes extranjeros, incluido alias “Kokin”. Los procesados son requeridos por delitos como homicidio, narcotráfico y lavado de activos.

2. ¿Por qué Medellín y el Valle de Aburrá se han convertido en un refugio para delincuentes internacionales?

Según la Policía, organizaciones criminales transnacionales han utilizado Medellín como un centro de operaciones y logística para actividades relacionadas con el narcotráfico. La noticia señala que las autoridades buscan desmantelar estas redes mediante cooperación internacional, aunque no explica las razones específicas por las que los delincuentes eligen esta región.

3. ¿Qué otros criminales internacionales fueron capturados recientemente en Medellín?