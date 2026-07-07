Con su violín del siglo XVIII, Mimi Jung dará un concierto en Eafit

La música sinfónica desafía al tiempo. Por ejemplo, el sábado 11 de junio, a las seis de la tarde, en el auditorio Fundadores de Eafit, la violinista estadounidense Mimi Jung tocará un violín fabricado antes de la independencia de Colombia. Se trata de un instrumento de 1790, con el que interpretará el Concierto para violín, de Alban Berg. “Algo interesante de los instrumentos antiguos es que muchas veces uno tiene que adaptarse a la manera en que ellos quieren ser tocados. Lo realmente especial de mi violín es que supe que me enamoré de él porque era un instrumento que me permitía tocar como yo quería tocar”, le dijo Mimi a EL COLOMBIANO.
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Nacida en los Estados Unidos y con raíces coreanas, Mimi es una de las estrellas de la música sinfónica de su generación. Fue la concertino adjunta de la Orquesta Sinfónica de Amberes; ha sido solista en conciertos alrededor del mundo, entre ellos uno organizado en Cambridge con la presencia de los Premios Nobel de Paz. Con esto en mente, se atisba la relación que ella tiene con su instrumento. “Puedo llevarlo al límite. Creo que todos encuentran una manera de trabajar con sus instrumentos y con sus arcos, pero para mí este es como un lienzo en blanco, un lienzo muy hermoso, del que puedo sacar todo tipo de colores con mucha facilidad”, dijo Mimi. Su arco (un François Gaulard) es de 1830.