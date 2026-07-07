El “vice” y ministros de De la Espriella llaman a la “resistencia constitucional”, ¿qué es?

El pulso político entre el gobierno saliente y el entrante escaló un nuevo nivel este martes. Horas después de que Abelardo de la Espriella suspendiera las mesas de empalme con la administración de Gustavo Petro, los diez ministros designados y el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, publicaron un comunicado conjunto en el que hicieron un llamado a ejercer una “resistencia constitucional” frente a lo que consideran un intento de desconocer el resultado de las elecciones.
En contexto: De la Espriella suspende empalme con el gobierno Petro y anuncia otras medidas