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Entre lágrimas de emoción, Amaranto Perea fue presentado como nuevo técnico del DIM: “A este equipo no se le puede decir que no”

El entrenador paisa viene de ser asistente técnico de Néstor Lorenzo en el Mundial de Norteamérica con la Selección Colombia.

  • El exfutbolista antioqueño Amaranto Perea regresa al equipo que lo formó como futbolista profesional después de más de dos décadas. Foto: Camilo Suárez
    El exfutbolista antioqueño Amaranto Perea regresa al equipo que lo formó como futbolista profesional después de más de dos décadas. Foto: Camilo Suárez
Brandon Martínez González
Brandon Martínez González

Deportes

hace 2 horas
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“Al Medellín no se le puede decir que no”, manifestó, con la voz cortada, Amaranto Perea. El exfutbolista antioqueño, que debutó en el balompié profesional con el cuadro rojo, se quebró cuando Daniel Ossa, presidente del cuadro rojo, le dio la bienvenida como nuevo técnico de El Poderoso.

Perea, quien fue asistente técnico de Néstor Lorenzo en el Mundial de Norteamérica con la Selección Colombia, se vio contento de regresar a la ciudad para asumir su tercer reto como técnico en propiedad. Ossa, según contó, lo convenció después de una charla de siete horas. “Quizás no era el momento donde lo esperábamos porque venía la Copa del Mundo, pero un hincha del Medellín como yo no puede rechazar esta oferta”, afirmó.

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