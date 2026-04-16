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Operadores de aseo tardaron un día entero en retirar enorme basural abandonado cerca de estación del metro

Fueron cerca de tres toneladas de residuos textiles en plena vía pública. Lo peor es que alguien debió ver a los responsables y nadie denunció.

  • Los costales con desechos industriales fueron dejados en cercanías de la estación de Industriales. FOTO: EMVARIAS
    Los costales con desechos industriales fueron dejados en cercanías de la estación de Industriales. FOTO: EMVARIAS
  • Las bolsas llenas de basura requirieron de todo un operativo para volver a dejar el sitio limpio. FOTO: EMVARIAS
    Las bolsas llenas de basura requirieron de todo un operativo para volver a dejar el sitio limpio. FOTO: EMVARIAS
Redacción El Colombiano
hace 13 horas
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Casi 24 horas de trabajo constante de los operarios de Empresas Varias de Medellín (Emvarias) fueron necesarias para recoger el gran basural que alguien arrojó en un espacio público aledaño al metro.

Le recomendamos leer: Medellín contra el reloj: los 5 proyectos clave para frenar la producción de basuras antes de 2030

Emvarias acometió la labor luego de recibir una alerta a través de una llamada que llegó a la Línea de Emergencias y denuncias 123 en la cual una persona dijo haber atestiguado una gran cantidad de bolsas llenas de basura en una vía pública vecina de la estación Industriales del sistema masivo de transportes.

Al arribar al sitio (carrera 52 con calle 29b) se encontraron con cerca de 15 metros cúbicos de residuos textiles tirados, que en otras palabras equivalen a unas tres toneladas.

Las imágenes al respecto fueron publicadas por la empresa en sus redes sociales y han suscitado distintas reacciones por parte de la gente, desde las que reprochan, como debe ser natural la actitud de los ciudadanos indisciplinados, y otros que le hacen críticas al servicio que la entidad presta.

“Esto es increíble... incluso para nosotros, que todos los días enfrentamos situaciones difíciles”, dice Emvarias al anexar las fotos de la cantidad de costales con residuos textiles en su interior, los cuales fueron hallados el viernes pasado.

Las bolsas llenas de basura requirieron de todo un operativo para volver a dejar el sitio limpio. FOTO: EMVARIAS
Las bolsas llenas de basura requirieron de todo un operativo para volver a dejar el sitio limpio. FOTO: EMVARIAS

Una fuente ligada con esta firma encargada del aseo en Medellín y otros municipios del Valle de Aburrá, indicó que fue necesario que un equipo hiciera varios viajes durante todo el día para llevarse la basura a un sitio de disposición final y se requirió toda la noche en la misma actividad. Solo en la madrugada lograron culminar su labor dejando el sitio totalmente limpio.

Como las placas del camión que habría llevado el material no fueron identificadas, hasta el momento no han podido dar con el paradero del vehículo.

Emvarias se lamentó de que cuando los responsables estaban en su labor antisocial nadie llamó a denunciar, a sabiendas de que se trata de un sector altamente concurrido.

También le sugerimos ver: Medellín produce 60 toneladas más de basura al día este año: ¿qué pasa?

“Cuidar la ciudad no es solo tarea de unos pocos. Medellín nos necesita a todos”, recalcó en su mensaje de X.

El artículo 111 del Código de Seguridad y Convivencia de Medellín establece una multa de hasta un salario mínimo mensual vigente para quien arroje desechos en sitios no autorizados.

Las denuncias al respecto se pueden realizar a través del número único de emergencias 123 y allí direccionan la llamada hacia la Policía.

Emvarias cuenta igualmente con una Línea Amiga para solicitar servicios como recolección de colchones, escombros y otros tipos de basuras especiales. Es el (604) 444 56 36 y en WhatsApp (Asesora virtual), +57 304 403 7188.

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