Operadores de aseo tardaron un día entero en retirar enorme basural abandonado cerca de estación del metro

Casi 24 horas de trabajo constante de los operarios de Empresas Varias de Medellín (Emvarias) fueron necesarias para recoger el gran basural que alguien arrojó en un espacio público aledaño al metro.

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Emvarias acometió la labor luego de recibir una alerta a través de una llamada que llegó a la Línea de Emergencias y denuncias 123 en la cual una persona dijo haber atestiguado una gran cantidad de bolsas llenas de basura en una vía pública vecina de la estación Industriales del sistema masivo de transportes.

Al arribar al sitio (carrera 52 con calle 29b) se encontraron con cerca de 15 metros cúbicos de residuos textiles tirados, que en otras palabras equivalen a unas tres toneladas.

Las imágenes al respecto fueron publicadas por la empresa en sus redes sociales y han suscitado distintas reacciones por parte de la gente, desde las que reprochan, como debe ser natural la actitud de los ciudadanos indisciplinados, y otros que le hacen críticas al servicio que la entidad presta.

“Esto es increíble... incluso para nosotros, que todos los días enfrentamos situaciones difíciles”, dice Emvarias al anexar las fotos de la cantidad de costales con residuos textiles en su interior, los cuales fueron hallados el viernes pasado.