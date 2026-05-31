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Autoridades reportaron una captura y una sanción contra un testigo electoral durante las votaciones en Medellín

Dos puestos de votación en Medellín, precisamente en las comunas 11 y 15, se convirtieron en escenarios de operativos policiales durante las votaciones presidenciales de este domingo 31 de mayo.

  • Las autoridades de Medellín y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá registraron diferentes hechos durante la jornada electoral en el territorio antioqueño. FOTO: Colprensa
    Las autoridades de Medellín y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá registraron diferentes hechos durante la jornada electoral en el territorio antioqueño. FOTO: Colprensa
  • Imagen de referencia de abusivo contra un menor. FOTO: Archivo El Colombiano
    Imagen de referencia de abusivo contra un menor. FOTO: Archivo El Colombiano
  • Un total de 41.421.973 ciudadanos están habilitados para participar en las elecciones presidenciales de Colombia, de los cuales 1.400.000 se encuentran en el exterior y algunos ya votaron. FOTO: Archivo El Colombiano
    Un total de 41.421.973 ciudadanos están habilitados para participar en las elecciones presidenciales de Colombia, de los cuales 1.400.000 se encuentran en el exterior y algunos ya votaron. FOTO: Archivo El Colombiano
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hace 5 horas
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Las autoridades de Medellín reportaron alteraciones a la normalidad durante la jornada de votación en las elecciones presidenciales de este domingo 31 de mayo en dos puntos de la ciudad, que dejaron como saldo la captura de un ciudadano y la sanción a una testigo electoral.

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El primer hecho se registró en un puesto de votación ubicado en la comuna 11 (Laureles-Estadio). En este punto, la Policía Nacional hizo efectiva una orden judicial vigente en contra de un hombre por el delito de “acceso carnal abusivo con menor de 14 años”.

Imagen de referencia de abusivo contra un menor. FOTO: Archivo El Colombiano
Imagen de referencia de abusivo contra un menor. FOTO: Archivo El Colombiano

Y es que el sospechoso fue detenido de inmediato por los uniformados de Policía Antioquia encargados de la seguridad de las mesas y dejaron al detenido a disposición de las autoridades judiciales con el objetivo de continuar con su judicialización.

El segundo caso ocurrió en la comuna 15 (Guayabal). En uno de los centros de votación de esta zona, las autoridades aplicaron una medida correctiva o sanción a una testigo electoral que se encontraba justamente en el lugar.

La sanción se ejecutó debido al “incumplimiento de sus funciones de acuerdo con el decreto 0188 de 2026”, norma que prohíbe taxativamente el “uso de celulares en los puestos de votaciones”, en medio del trabajo en las urnas.

Entre otros detalles de la jornada, las autoridades señalaron que, aunque las elecciones han “transcurrido con normalidad” en Medellín y el Área Metropolitana, reportaron que dos jurados de votación -en Medellín y Copacabana- presentaban estado de alicoramiento, por lo que habrían sido retirados.

Un total de 41.421.973 ciudadanos están habilitados para participar en las elecciones presidenciales de Colombia, de los cuales 1.400.000 se encuentran en el exterior y algunos ya votaron. FOTO: Archivo El Colombiano
Un total de 41.421.973 ciudadanos están habilitados para participar en las elecciones presidenciales de Colombia, de los cuales 1.400.000 se encuentran en el exterior y algunos ya votaron. FOTO: Archivo El Colombiano

Al final, una de las problemáticas más polémicas de la jornada en la ciudad fue el repentino cambio de lugar de las mesas de votación en el centro comercial San Diego, lo cual dificultó en cierta parte la logística electoral para los sufragantes paisas.

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