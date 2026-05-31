Autoridades reportaron una captura y una sanción contra un testigo electoral durante las votaciones en Medellín

Las autoridades de Medellín reportaron alteraciones a la normalidad durante la jornada de votación en las elecciones presidenciales de este domingo 31 de mayo en dos puntos de la ciudad, que dejaron como saldo la captura de un ciudadano y la sanción a una testigo electoral.
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El primer hecho se registró en un puesto de votación ubicado en la comuna 11 (Laureles-Estadio). En este punto, la Policía Nacional hizo efectiva una orden judicial vigente en contra de un hombre por el delito de “acceso carnal abusivo con menor de 14 años”.