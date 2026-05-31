Cinco capturas por presunta compra de votos y un joven con $110 millones en efectivo: los lunares de la jornada electoral de este 31 de mayo

La jornada democrática de este domingo, 31 de mayo, donde los colombianos han salido a elegir a su próximo presidente, ha transcurrido con tranquilidad. Así lo ha informado el Ministerio de Defensa pese a que han habido algunas denuncias y capturas.

De acuerdo con el informe de MinDefensa, no se han presentado “alteraciones que afectan el orden público o la seguridad ciudadana en el territorio nacional”, pese a que cinco personas fueron detenidas en flagrancia con dinero en efectivo, materia publicitaria y elementos que sugerían presuntos delitos electorales.

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El ministro de Defensa, general retirado Pedro Sánchez, confirmó en una declaración ante los medios la captura de estas personas en el barrio Santiago de Cali, en Popayán (Cauca). La identificación de estas personas se habría dado con ayuda de cámaras de seguridad.

Otro hecho reportado por las autoridades fue la captura en Valledupar de un jurado que votó en dos mesas diferentes, siendo esto un presunto voto fraudulento. En otra región del país, una persona fue capturada por intentar influir indebidamente en la decisión de voto de los ciudadanos, siendo catalogado esto como presunto constreñimiento al elector.

También se espera un pronunciamiento de las autoridades sobre una denuncia en El Banco, Magdalena, donde a través de redes sociales se denuncia una presunta compra de votos a las afueras de un puesto de votación.

En el municipio de Ricaurte, Cundinamarca, la Policía capturó a un hombre de 18 años con un maletín donde transportaba 110 millones de pesos en efectivo. Las autoridades intentan esclarecer si la procedencia del dinero está relacionada con algún delito electoral, pues según confirmó el coronel Mauricio Herrera, comandante de la Policía de Cundinamarca, en Blu Radio, el joven dio varios argumentos sobre el dinero: “que era un negocio, que era para compra de alimentos, panadería...”.