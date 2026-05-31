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Cinco capturas por presunta compra de votos y un joven con $110 millones en efectivo: los lunares de la jornada electoral de este 31 de mayo

A pesar de que no ha habido alteraciones de orden público, se han reportado algunas capturas en el territorio nacional presuntamente relacionadas con delitos electorales. Esto dijeron las autoridades.

  • El ministro de Defensa, general retirado Pedro Sánchez, confirmó en una declaración ante los medios la captura de estas personas en el barrio Santiago de Cali, en Popayán (Cauca). FOTO: Colprensa y El Colombiano
    El ministro de Defensa, general retirado Pedro Sánchez, confirmó en una declaración ante los medios la captura de estas personas en el barrio Santiago de Cali, en Popayán (Cauca). FOTO: Colprensa y El Colombiano
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 1 hora
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La jornada democrática de este domingo, 31 de mayo, donde los colombianos han salido a elegir a su próximo presidente, ha transcurrido con tranquilidad. Así lo ha informado el Ministerio de Defensa pese a que han habido algunas denuncias y capturas.

De acuerdo con el informe de MinDefensa, no se han presentado “alteraciones que afectan el orden público o la seguridad ciudadana en el territorio nacional”, pese a que cinco personas fueron detenidas en flagrancia con dinero en efectivo, materia publicitaria y elementos que sugerían presuntos delitos electorales.

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El ministro de Defensa, general retirado Pedro Sánchez, confirmó en una declaración ante los medios la captura de estas personas en el barrio Santiago de Cali, en Popayán (Cauca). La identificación de estas personas se habría dado con ayuda de cámaras de seguridad.

Otro hecho reportado por las autoridades fue la captura en Valledupar de un jurado que votó en dos mesas diferentes, siendo esto un presunto voto fraudulento. En otra región del país, una persona fue capturada por intentar influir indebidamente en la decisión de voto de los ciudadanos, siendo catalogado esto como presunto constreñimiento al elector.

También se espera un pronunciamiento de las autoridades sobre una denuncia en El Banco, Magdalena, donde a través de redes sociales se denuncia una presunta compra de votos a las afueras de un puesto de votación.

En el municipio de Ricaurte, Cundinamarca, la Policía capturó a un hombre de 18 años con un maletín donde transportaba 110 millones de pesos en efectivo. Las autoridades intentan esclarecer si la procedencia del dinero está relacionada con algún delito electoral, pues según confirmó el coronel Mauricio Herrera, comandante de la Policía de Cundinamarca, en Blu Radio, el joven dio varios argumentos sobre el dinero: “que era un negocio, que era para compra de alimentos, panadería...”.

Así ha transcurrido la jornada en Medellín y Antioquia

Similar al balance nacional, en la capital antioqueña y en el departamento la jornada ha transcurrido sin alteraciones del orden público y con tranquilidad, con un Puesto de Mando Unificado en coordinación entre entidades distritales y la Gobernación.

En el caso de Medellín, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá sólo ha informado el retiro de los puestos de votación de 2 jurados, uno en la capital y otro en Copacabana, que estaban en sus lugares bajo efectos del alcohol, además de la captura de un testigo electoral en un puesto en la Comuna 15 por un presunto uso indebido del celular.

Por otra parte, el general retirado Luis Eduardo Martínez, secretario de Seguridad en Antioquia, dio una parte de normalidad y tranquilidad a lo largo y ancho del departamento y solo se dio la captura de tres personas con órdenes de captura que acudieron a votar. “Estas personas ejercieron su derecho al sufragio antes de ser capturadas por la Policía Nacional”, confirmó el funcionario, detallando que los hechos se dieron en Concordia y Bello.

El general Martínez reiteró que, aunque hay municipios como Briceño y Añorí con presencia activa de las disidencias de las Farc, el ELN y el Clan del Golfo, hay parte de tranquilidad. En Antioquia se ha contado con la vigilancia y presencia de más de 16.000 unidades del Ejército, la Policía, la Armada y la Fuerza Aérea.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué pasó con el joven encontrado con $110 millones durante la jornada electoral?
En Ricaurte, Cundinamarca, la Policía capturó a un joven de 18 años que transportaba $110 millones en efectivo dentro de un maletín. Las autoridades investigan si el dinero tendría relación con delitos electorales, ya que el joven dio distintas explicaciones sobre su origen.
¿Por qué capturaron a un jurado de votación en Valledupar?
Según el reporte oficial, un jurado fue detenido en Valledupar por presuntamente votar en dos mesas distintas, un hecho que podría configurar un caso de voto fraudulento durante las elecciones presidenciales.
¿Hubo denuncias de compra de votos en otras regiones de Colombia?
Sí. Las autoridades revisan una denuncia en El Banco, Magdalena, donde en redes sociales se reportó una presunta compra de votos cerca de un puesto de votación durante la jornada del 31 de mayo.
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