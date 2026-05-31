Centro Comercial San Diego se pronuncia tras denuncias por congestión en jornada electoral y traslado de mesas

El Centro Comercial San Diego se pronunció oficialmente sobre las denuncias registradas durante la jornada electoral de este domingo 31 de mayo, en medio de las críticas de ciudadanos que reportaron dificultades para acceder al puesto de votación ubicado en el piso 11 del complejo comercial.
La situación provocó congestión en los accesos, especialmente entre adultos mayores y personas con movilidad reducida, y motivó solicitudes de explicaciones por parte de los votantes.
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Las quejas comenzaron a circular a través de redes sociales y videos publicados por ciudadanos que cuestionaron el traslado de las mesas de votación desde su ubicación habitual. Algunos manifestaron inconformidad por las demoras y las condiciones de acceso al lugar donde se desarrollaba el proceso electoral.
Entre los testimonios difundidos se encuentra el de una votante que expresó: “Llevo 26 años votando acá, y era súper fácil. ¡Y ahora pusieron la votación en el piso 11! Opción: escaleras. En los ascensores caben de a 8 personas”.
De acuerdo con los reportes conocidos durante la mañana, los ascensores disponibles resultaron insuficientes frente a la cantidad de personas que acudieron a votar. Además, varios ciudadanos señalaron que quienes presentan dificultades de movilidad debían recorrer parte del trayecto por escaleras para llegar a las mesas.