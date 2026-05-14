Medellín ya dijo que no le bajará la velocidad a estas vías tras decisión de un vecino

Medellín aseguró que los límites de velocidad de sus vías se mantendrán como hasta ahora. Esto después del anuncio de Bello de bajar de 80 km/h a 50 km/h la velocidad en avenida Regional Occidental o Variante, la que da inicio a un corredor que en un punto se llama vía Paralela y finalmente remata en la autopista Sur.
Así lo dijo el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien expresó que “en Medellín no va a pasar eso, nosotros no vamos a hacer eso, que lo tengan claro. Además, acuérdese de que es que yo vengo tomando decisiones frente al tema de las fotomultas”.