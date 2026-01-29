En video: Los “azules” que se volvieron héroes en medio de la emergencia invernal de Medellín

Durante los fuertes aguaceros que se registraron durante la tarde del pasado miércoles en la comuna 14 (El Poblado), de Medellín, los agentes de la Secretaría de Movilidad de Medellín, sin quitarse el uniforme, dejaron por un instante sus funciones de controlar la movilidad de la ciudad y volverse héroes en la jornada, ayudando a los afectados durante esta emergencia. En cuatro puntos de la ciudad, los guardas de tránsito ayudaron a comunidades afectadas por cuenta de estas precipitaciones, las más fuertes de este año, cuando terminaron atrapadas por las lluvias o en trabajos para retirar los escombros que dejaron los desbordamientos, principalmente, de la quebrada La Presidenta.

En una de las escenas se vio cómo un “azul” le ayudó al conductor de una motocicleta a levantarse del suelo, luego de que el lodo lo hiciera caer a la vía. Al tiempo iban regulando la movilidad para evitar cualquier accidente que se pudiera generar por la caída de este motorizado. Entérese: Calles y locales inundados, árboles caídos y una tormenta eléctrica dejó el aguacero de este miércoles en Medellín En otro de los casos, un guarda tomó una pala y comenzó a retirar las piedras y el lodo que estaban invadiendo un corredor vial de esta parte de la ciudad, con el fin de rehabilitar el paso vehicular. Acto seguido, en la avenida Las Vegas, en las afueras del Centro Comercial Monterrey, otro agente decidió servir de “caballito” para que una mujer no se mojara con uno de los arroyos que se había armado sobre esta vía.

Finalmente, otro guarda le ayudó a cruzar otro de los arroyos que se armaron en esta parte de la ciudad a un ciclista que había quedado atrapado a un costado de la vía, aprovechando que tenía su indumentaria impermeable. Le puede interesar: Caos en El Poblado por el aguacero: creciente levantó el pavimento en Las Vegas Desde la Secretaría de Movilidad de Medellín aplaudieron la labor realizada por estos agentes de tránsito y destacaron su “paciencia y capacidad de colaboración”, para las personas que se encontraban afectadas por estas fuertes lluvias.

Las precipitaciones, que se registraron pasadas las 4:00 de la tarde, no dejaron heridos de consideración ni pérdida de vidas humanas ni animales, aunque la ciudad colapsó por cuenta de las inundaciones en vías principales. De acuerdo con información del Sistema de Alertas Tempranas, Siata, en esta zona de la ciudad, durante todo enero cae en promedio en ese sector 85 milímetros de agua lluvia y durante los 45 minutos que duró el aguacero cayeron cerca de 87 milímetros.

Bloque de preguntas y respuestas