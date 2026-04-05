DEA pone lupa en agencia de viajes de Medellín que usan capos extranjeros desde Dubai

Desde una agencia de viajes ubicada en un local de la comuna 14 (El Poblado), de Medellín, los capos criminales de todo el mundo se estarían moviendo por Dubái, Grecia y Países Bajos. Así lo descubrió la DEA luego de la captura de Carlos Humberto Arango Castaño, alias Burger King, procesado por liderar el envío de cocaína mediante sofisticadas estructuras. De acuerdo con las investigaciones de la DEA, esta agencia tendría sus clientes en los Emiratos Árabes Unidos y desde allí coordinaría todos los viajes internacionales para realizar negocios o disfrutar de los paraísos más exóticos del mundo. “La mayoría de sus clientes no están en Itagüí ni en Bello, sino en Dubái”, le dijo una fuente federal a El Tiempo sobre lo descubierto en los movimientos de esta agencia de viajes, que estaría implicada, en, al menos, con dos cabecillas españoles.

Uno de ellos sería Ignacio Torán, a quien detuvieron las autoridades españolas en febrero pasado por estar implicado con una red transnacional, cuyo cabecilla sería Óscar Sánchez Gil, alias El Anodino, quien antaño fue jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef), un órgano especializado de la Policía Nacional de España. Ambos harían uso de los servicios de esta agencia de viajes para coordinar traslados desde España o Emiratos Árabes Unidos hacia Colombia y Ecuador para reuniones relacionadas con los cargamentos de cocaína que saldrían desde estos países sudamericanos. Incluso aprovecharían los vínculos con esta agencia de viajes para llevar a sus invitados al país asiático para conocerlo y, de paso, hablar de los negocios criminales.

¿Quién la maneja?

Las autoridades están investigando a una persona identificada como alias Calvete como el presunto dueño de esta agencia de viajes, a quien incluso Torán habría invitado a Dubái para celebrar el cumpleaños de Perikles David Daremas, alias Peri, un británico quien también estaría siendo investigado con esta red criminal trasnacional. En la conversación, que habría tenido lugar el 26 de mayo de 2024, Torán le habría dicho a Calvete: “Quiero salir de Holanda, ¿hay a Emiratos? Me iría el 5 o 6 al 12. Pero me gustaría no salir de aquí (...) Luego organizamos. Vente a Dubái, así estamos los tres y es el cumple de mi amigo ‘Peri’. Tenemos barco. Vennnn (sic), no cambies el tema, Dubái te espera”. Entérese: Combos de Medellín ahora son los “escoltas” de capos extranjeros: así funcionan los servicios de vigilancia Esto daría cuenta que la relación entre algunos miembros de esta red trasnacional y alias Calvete iría mucho más allá de una relación netamente comercial y se está indagando si también habría relaciones de negocios más cercanas. Desde esta agencia también se habrían movido los boletos de viaje de los capos extranjeros para ir de vacaciones a Grecia, asistir a una boda en Italia y hasta evadir a las autoridades en Paises Bajos. Las investigaciones están tratando de establecer todos los movimientos de esta agencia de viajes y los ingresos que ha tenido, así como todos los movimientos realizados a presuntos capos de la mafia latinoamericanos y europeos. Le puede interesar: 29 capos internacionales han sido capturados en Antioquia desde 2024 Para ello se están analizando decenas de tiquetes aéreos que ya se encuentran en manos del FBI y la DEA. También se está revisando toda la documentación de la agencia para establecer si haría parte de una red de lavado de dinero de esta organización.

Rutas de lavado de activos

Además de los movimientos de la agencia de viajes, las autoridades avanzan en las investigaciones para conocer todos los movimientos de las redes trasnacionales del crimen que vincularían a alias Burger King. Por un lado se investiga a un enlace en Colombia que estaría informando todos los movimientos de los contenedores en los cuales transportarían la droga desde Colombia hacia Europa, usando estrategias como mandar primero viajes sin estupefacientes para despistar el accionar de la Policía.

Y para el pago de estos cargamentos, la red internacional usaría concesionarios de vehículos y grupos financieros, plenamente identificados por las autoridades, para poder lavar los dineros obtenidos de estas transacciones. Adicionalmente, con estos recursos se estarían adquiriendo propiedades de alto valor en Dubái y en varias ciudades de Colombia, incluida Medellín, para legalizar estos recursos criminales que tendría como uno de sus centros de operaciones la ciudad más poblada de ese país del Golfo Pérsico. Finalmente se tuvo conocimiento de una millonaria transacción relacionada con un reloj de alta gama entregada a una persona que residiría en un país de Centroamérica, al parecer con quien también tendrían vínculos comerciales.

¿Quién es alias Burger King?