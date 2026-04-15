4 lesionados y 3 vehículos implicados en accidente de tránsito en La Estrella

Durante la tarde de este miércoles 15 de abril se registró un accidente de tránsito en el municipio de La Estrella, al sur del Valle de Aburrá, en el sector conocido como La Tablaza entre la vía antigua y la variante, que dejó a cuatro personas lesionadas: tres mujeres y un hombre.

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De acuerdo con información preliminar, en el siniestro estuvieron involucrados un bus de servicio integrado del Metro de Medellín, un camión tipo furgón y una motocicleta, la cual quedó debajo del camión.

En videos que circulan en redes sociales quedaron registradas las aglomeraciones de personas en la zona de los hechos mientras muchos intentaban auxiliar a los heridos.

Una vez los organismos de socorro se enteraron de lo sucedido, acudieron al sitio del siniestro y atendieron el caso. Los Cuerpos de Bomberos de La Estrella e Itagüí estuvieron presentes en las labores de apoyo.

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Una de las mujeres lesionadas tuvo que ser trasladada a un centro médico asistencial para ser atendida, al igual que el hombre que resultó herido en el accidente. Las otras dos mujeres implicadas no registran heridas considerables.

Aún se desconoce qué fue lo que pasó para que tres vehículos terminaran implicados en dicho siniestro vial, si hubo o no fallas mecánicas. La Alcaldía de La Estrella ya se encuentra al frente de la situación para esclarecer lo sucedido.