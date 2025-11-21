Auxiliar de enfermería de Metrosalud habría abusado de una paciente en Medellín

La Personería Distrital de Medellín le formuló pliego de cargos a Juan Sebastián Álvarez, quien es auxiliar de enfermería de Metrosalud, por un presunto caso de abuso sexual ocurrido en mayo del 2021, en la Unidad Hospitalaria de Belén, donde trabajaba.

Áñbarez es señalado de violar a una paciente que estaba en estado de indefensión. “El investigado posiblemente incurrió en falta disciplinaria al ejecutar acceso carnal contra una paciente de la entidad de salud, quien se encontraba en una situación de inferioridad que le impedía dar su consentimiento; conducta que está tipificada como delito, de conformidad con el Artículo 207 de la Ley 599 de 2000, Código Penal Colombiano”, asegura la Personería.