Imputan a más exfuncionarios de Quintero por presunta corrupción, esta vez por el caso Metroplus: en total van 43

Este viernes, la Fiscalía imputó a más exfuncionarios de la Secretaría de Movilidad de Medellín de la administración de Daniel Quintero, por un contrato de $16.000 millones celebrado en vigencia de Ley de Garantías.
Ante el Juzgado 10 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Medellín, la Fiscalía imputó a Estefanya Cuervo Sánchez, exsubsecretaria Legal de la Secretaría de Movilidad del Distrito, el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.