Video | Siete hinchas del PAOK murieron en grave accidente tras colisionar contra un camión en Rumanía

El grupo de hinchas viajaba por tierra a gran velocidad para poder ver el partido de su equipo contra el Olympique de Lyon por una nueva fecha de la Europa League, pactado para este jueves 29 de enero. Hay tres heridos.

    Al menos siete personas, aficionados del Paok de Salónica (Grecia), murieron en un accidente de tráfico registrado en el oeste de Rumanía. FOTO: Captura video de redes sociales @AlertaMundoNews
    Luego del accidente, las autoridades llegaron hasta el lugar para buscar si había personas sobrevivientes. FOTO: www.paok24.com
Agencia AFP
Juan Pablo Álvarez Muñoz
Digital - Alcance

hace 3 horas
Siete aficionados del club de fútbol griego PAOK Salónica murieron y tres resultaron heridos en la reciente colisión entre su minibús y un camión en Rumanía, anunciaron la policía local y las autoridades griegas.

Le puede interesar: Otra víctima de “hinchas” del fútbol: así era Camilo Andrés Rojas, el estudiante asesinado por aficionados del Cúcuta

El minibús, que transportaba a diez hombres, conectaba Grecia con Francia cuando chocó con un camión cisterna en el condado de Timiș, en el oeste de Rumanía, indicó la policía local en su informe preliminar.

“El accidente involucró a varios vehículos, uno de ellos un camión cisterna cargado de alcohol, pero, afortunadamente, no presentó fugas ni problemas particulares”, detalló el jefe del Departamento de Emergencias, Raed Arafat, a los medios de comunicación.

El primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, se declaró “profundamente conmocionado” al conocer “el trágico accidente en Rumanía” que causó la muerte de “siete jóvenes compatriotas”, durante este martes 28 de enero.

“Se solicitaron helicópteros, que se pretendía enviar desde Arad y Caransebe, pero las condiciones meteorológicas no lo permitieron”, añadió el jefe Arafat. El suceso fue grabado por la cámara de otro camión al que este minibús intentó rebasar.

Los aficionados griegos se dirigían a Lyon, en el este de Francia, donde PAOK Salónica debe enfrentarse este jueves 29 de enero a Olympique de Lyon en un partido clave por la Uefa Europa League.

De acuerdo con la investigación de las autoridades, el conductor del minibús, de 29 años, “rebasó la línea media y chocó de frente contra el camión”, declaró la policía de Timiș, quienes seguirán investigando lo ocurrido.

También le puede interesar: Video | Luis Díaz y Luis Suárez brillaron en la última jornada de la Champions, ¿sus equipos clasificaron directo a octavos de final?

