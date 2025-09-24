x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

Videos | Jet privado se estrelló cuando apenas despegaba del aeropuerto de Maiquetía en Venezuela

Dos personas fueron rescatadas con vida, pero hasta el momento se desconoce cuántas viajaban en la aeronave que salía del aeropuerto que sirve a Caracas. Vecinos contaron que más temprano hubo ráfagas de vientos inusuales que tumbaron algunos árboles.

  • En videos que fueron grabados dentro y fuera del aeropuerto de Maiquetía, se observa una gran cantidad de humo tras el accidente del jet. FOTO: Captura de video
Agencia AFP
hace 6 horas
bookmark

Un jet privado se estrelló el miércoles en el principal aeropuerto de Venezuela poco después de haber despegado y dos personas fueron rescatadas con vida, informaron las autoridades, sin especificar si había fallecidos.

Lea aquí: “No alcanzo a llegar a la pista, me voy a meter al estadio”: el impresionante audio entre piloto y la torre para evitar tragedia de avioneta en Medellín

La aeronave Learjet 55 se precipitó a tierra en la pista del aeropuerto internacional de Maiquetía Simón Bolívar, en La Guaira, que sirve a Caracas, cerca de las 13H00 (17H00 GMT), dijo el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC).

La agencia AFP pudo comprobar que sobre las 15H00 locales ya se había apagado el incendio generado.

“Se activaron los protocolos de búsqueda y salvamento, logrando el rescate con vida de dos pasajeros quienes inmediatamente recibieron la atención médica encontrándose en condiciones estables”, según el comunicado del INAC, que no precisó cuántas personas iban a bordo.

En video: Avión ligero cayó en picada y explotó en plena autopista de Italia

Varios testigos reportaron una gran cantidad de humo tras el accidente, mientras que imágenes en redes sociales mostraban una columna de humo gris elevándose desde una zona cercana a la pista.

Pobladores de La Guaira comentaron que más temprano hubo ráfagas de vientos inusuales que tumbaron algunos árboles.

El INAC dijo que activó una junta de investigación para determinar las causas de lo ocurrido.

El accidente, que se produjo en medio de las tensiones entre Caracas y Washington por el despliegue de buques de guerra estadounidenses en el Caribe para combatir el narcotráfico, provocó numerosos rumores en las redes sociales.

Siga leyendo: Cuatro muertos en accidente de avión en el aeropuerto Southend de Londres

