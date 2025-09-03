¿Venezuela ya desplegó misiles para responderle a EE. UU.? Ojo que video de un ejercicio militar no es actual

Luego de que el gobierno de Estados Unidos anunciara el ataque contra una embarcación que había salido desde Venezuela transportando droga, un video se comenzó a viralizar en redes sociales sobre un supuesto despliegue de un sistema de misiles antiaéreos por parte del régimen venezolano para responder a los ejercicios militares estadounidenses en el Caribe. El video que se ha replicado tiene el logo del canal argentino La Nación Más y en él se observa que un camión militar transporta y posiciona cuatro misiles antiaéreos. En video: Así destruyó Estados Unidos la lancha, que según Trump, estaba cargada de droga y había partido de Venezuela “Miren esto, se dan a conocer las primeras imágenes de la decisión del régimen de Nicolás Maduro de desplegar el sistema de misiles antiaéreos en Venezuela. Quien difunde las imágenes es Domingo Hernández Lárez, comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada”, se le escucha decir a una mujer en la grabación.

Video es real, pero no reciente

Pues bien, aunque el video sí es real, no es actual ni tiene relación con las recientes tensiones entre Estados Unidos y Venezuela. La grabación real es de apenas unos 15 segundos y corresponde a una demostración militar que fue realizada el pasado 10 de enero, día en el que Nicolás Maduro se juramentó nuevamente como presidente de Venezuela, para el periodo 2025-2031.

La publicación original sí fue difundida por Domingo Hernández Lárez, quien la compartió en enero en su cuenta de X junto a dos fotografías de militares manejando armamento. “¡La soberanía se defiende! #IntegrarEsVencer”, se lee en la publicación.

El martes, el gobierno de Donald Trump realizó el primer ataque en medio del despliegue militar que viene desarrollando en el Caribe. Fue el mismo mandatario estadounidense quien anunció que 11 “narcoterroristas” murieron en un ataque contra una embarcación que, según sus fuerzas, transportaba drogas. “Esta mañana temprano, siguiendo mis órdenes, las Fuerzas Militares de Estados Unidos llevaron a cabo un ataque cinético contra narcoterroristas del Tren de Aragua identificados positivamente en el área de responsabilidad del SOUTHCOM”, escribió Trump en su red social Truth. Siga leyendo: ¿Mensaje a Trump? Presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela asistió a la parada militar china en nombre de Maduro La acción también fue celebrada por el secretario de Estado Marco Rubio, quien calificó el ataque de “letal”. Estados Unidos “va a utilizar todo su poderío para enfrentar y erradicar estos cárteles de la droga, sin importar desde dónde operen”, escribió el secretario en su cuenta de X.

Venezuela asegura estar lista para una “lucha armada”

Antes de que este ataque se perpetrara, Maduro había indicado que Venezuela estaba preparado para pasar a la “lucha armada” en caso de que su país sea invadido por Estados Unidos, tras el despliegue militar anunciado por Washington. “Si Venezuela fuera agredida, pasaría inmediatamente al período de lucha armada en defensa del territorio nacional y de la historia y del pueblo de Venezuela”, dijo el mandatario el pasado lunes durante un encuentro con la prensa internacional en Caracas. De hecho, en esa misma rueda de prensa, Maduro denunció que ocho barcos militares estadounidenses y 1.200 misiles ya apuntaban hacia su país. “Venezuela está enfrentando la más grande amenaza que se haya visto en nuestro continente en los últimos 100 años”, dijo.