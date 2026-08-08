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Video | Tragedia aérea en Brasil: cuatro personas murieron en un accidente de helicóptero en Río y tres eran colombianas

Cuatro personas muertas, entre ellas tres colombianas de una misma familia, es el saldo que dejó el desplome de un helicóptero turístico este sábado en el Parque Nacional de Tijuca, en Río de Janeiro. Esto se sabe.

  • Un helicóptero turístico se estrelló este sábado en un sector boscoso y de difícil acceso en Río de Janeiro, provocando la muerte del piloto y tres ciudadanas colombianas. FOTO: AFP y captura de video de redes sociales
    Un helicóptero turístico se estrelló este sábado en un sector boscoso y de difícil acceso en Río de Janeiro, provocando la muerte del piloto y tres ciudadanas colombianas. FOTO: AFP y captura de video de redes sociales
  • Las autoridades y organismos de socorro se encuentran en la zona de impacto investigando lo ocurrido. Esa es el área boscosa donde se estrelló el helicóptero. FOTO: AFP
    Las autoridades y organismos de socorro se encuentran en la zona de impacto investigando lo ocurrido. Esa es el área boscosa donde se estrelló el helicóptero. FOTO: AFP
Agencia AFP
08 de agosto de 2026
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Un accidente de helicóptero causó este sábado 8 de agosto la muerte de cuatro personas en Río de Janeiro, entre ellas, tres turistas colombianas de una misma familia, confirmó la cónsul de ese país a la AFP.

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El helicóptero se estrelló en el Parque Nacional de Tijuca, una zona boscosa de gran densidad en la ladera de una montaña, famosa por su gran extensión y ecosistema natural.

Los bomberos confirmaron que el piloto y tres mujeres quedaron irreconocibles debido a las quemaduras y difundieron imágenes que muestran la aeronave envuelta en llamas en el corazón del bosque, en un terreno escarpado y de difícil acceso.

La cónsul general de Colombia en Río de Janeiro, Diana Páez, declaró a la AFP que las tres mujeres formaban parte de un grupo de seis personas de una misma familia que habían viajado a la ciudad brasileña para celebrar los 15 años de una adolescente.

Las autoridades y organismos de socorro se encuentran en la zona de impacto investigando lo ocurrido. Esa es el área boscosa donde se estrelló el helicóptero. FOTO: AFP
Las autoridades y organismos de socorro se encuentran en la zona de impacto investigando lo ocurrido. Esa es el área boscosa donde se estrelló el helicóptero. FOTO: AFP

Su abuela, una tía y una prima fallecieron en el accidente. El grupo se había dividido en dos porque el helicóptero tenía capacidad para llevar solo a tres pasajeros. La adolescente tenía previsto tomar otro vuelo más tarde junto con su padre y la pareja de este, detalló la cónsul.

El consulado señaló que “apoyó” a las autoridades brasileñas en la identificación de las víctimas, tarea “difícil” debido al estado de los cuerpos. El accidente ocurrió cerca de la Vista China, un monumento que reproduce una pagoda china, popular entre los turistas por sus vistas panorámicas de Río de Janeiro desde un punto elevado en el bosque.

En junio, una colisión aérea entre dos helicópteros en Río de Janeiro causó la muerte de seis personas, entre ellas el famoso cantante estadounidense Oliver Tree y el youtuber argentino Gaspar Prim.

Los viajes en helicóptero son una atracción popular para los turistas que desean contemplar los famosos puntos de interés de Río de Janeiro y el esplendor natural de esta ciudad costera.

El alcalde de Río, Eduardo Cavaliere, declaró en la red social X que había solicitado a la Agencia Nacional de Aviación Civil de Brasil que tomara medidas inmediatas para aumentar la vigilancia y garantizar la seguridad de los vuelos en helicóptero, cuya frecuencia sigue en aumento en esta metrópolis altamente turística.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Quiénes eran las víctimas del accidente de helicóptero en Río de Janeiro?
Las víctimas colombianas eran la abuela, una tía y una prima de una adolescente que viajaba con ellos para celebrar sus 15 años. La cuarta persona fallecida fue el piloto de la aeronave; sus identidades exactas no se han difundido públicamente debido a la dificultad en el proceso de identificación por el estado de los cuerpos.
¿En qué lugar exacto de Río de Janeiro cayó el helicóptero?
La aeronave se estrelló en el Parque Nacional de Tijuca, una densa zona selvática y montañosa de Río de Janeiro, en las cercanías de la Vista China, un popular mirador panorámico con un monumento tipo pagoda.
¿Por qué no viajaba toda la familia junta en el mismo helicóptero?
El grupo familiar de seis personas tuvo que dividirse en dos vuelos separados debido a que la capacidad máxima del helicóptero era de solo tres pasajeros por viaje.
¿Qué pasó con los otros integrantes de la familia colombiana?
La adolescente festejada, su padre y la pareja de este no abordaron ese vuelo y tenían programado realizar el recorrido más tarde en otro trayecto, por lo que resultaron ilesos.

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