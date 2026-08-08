Los 4 pedidos clave de Antioquia al nuevo Gobierno Nacional

“Traigo una mano fuerte para dársela a Antioquia y ayudarle en lo que necesite”. Con esa frase, pronunciada durante la conmemoración de la Independencia el pasado 20 de julio en el Túnel del Toyo, el presidente electo Abelardo de la Espriella selló su compromiso con el departamento.
La región, que le aportó casi el 17% de sus votos en la segunda vuelta, espera ahora desatrancar los megaproyectos de infraestructura rezagados durante el gobierno de Gustavo Petro, actualizar la agenda social, impulsar la soberanía energética con nuevos desarrollos y desatar una ofensiva contra los grupos armados ilegales que mantienen cuatro focos de conflicto.
“¡Los buenos tiempos de Antioquia, con ‘El Tigre’, se van a multiplicar!”, prometió ese mismo día.
Junto al discurso llegaron los primeros anuncios. Al día siguiente, en la mesa de empalme con los alcaldes del departamento en Medellín, De la Espriella confirmó la decisión de trasladar la sede principal de ProColombia a la capital antioqueña.
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El mandatario electo argumentó que la ciudad es un referente nacional en emprendimiento, innovación y desarrollo económico, condiciones clave para liderar la entidad encargada de promover las exportaciones, la inversión y el turismo del país. La dirección de la institución, además, estará en manos del antioqueño Jaime Andrés Uribe Tamayo.
En esa misma línea, anunció que Medellín será la sede nacional del “Escudo de las Américas”, la estrategia de seguridad orientada a combatir el crimen organizado y el narcotráfico.
Ante este panorama, el gobernador Andrés Julián Rendón y el alcalde Federico Gutiérrez le entregaron al Presidente electo un paquete de propuestas para dinamizar la recuperación del país en sus primeros 100 días de mandato, tras cuatro años de rezago. Según explicaron los mandatarios locales, las iniciativas buscan movilizar el aparato estatal existente, eliminar trabas burocráticas y despejar el desarrollo de la región.