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Video | “Cucho” Hernández y Estupiñán marcaron: vea sus goles con Betis y Juárez

Ante la notable falta de gol en la selección Colombia, los delanteros criollos anotan en sus clubes

  • Cucho Hernández y Óscar Estupiñán marcaron este fin de semana. FOTO: Instagram cucho hernández y estupiñán9
    Cucho Hernández y Óscar Estupiñán marcaron este fin de semana. FOTO: Instagram cucho hernández y estupiñán9
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
08 de agosto de 2026
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Este sábado 8 de agosto, en un amistoso ante su gente en el estadio La Cartuja de Sevilla, el Real Betis jugó un partido amistoso contra el Bournemouth de Inglaterra para presentarse ante su afición con el equipo que afrontará la nueva temporada de los andaluces, donde vuelven a la Champions League. Este partido culminó 2-2, el primer tanto del duelo para los béticos fue obra de Juan Camilo Hernández.

Para el “Cucho”es importante el reencuentro con el gol para sumar confianza tras el penal errado ante Suiza durante la tanda de penaltis en los octavos de final de la Copa del Mundo. Al minuto 56, Hernández recogió un remate de Isco que pegó en el vertical derecho, y con buen olfato goleador remató para marcar el 1-1 parcial.

Nelson Deossa también hizo parte del duelo ante los Cherries, sin embargo, no tuvo tanto protagonismo como en partidos pasados. Hay que recordar que el futuro del caldense se está definiendo en estos días. Se habla de la Premier League o de algún club brasileño.

En México también brillan

Óscar Estupiñán, delantero colombiano de 29 años con pasado en el fútbol europeo, se reportó con una anotación de calidad con el FC Juárez. El caleño anotó en la victoria 3-1 de su equipo en condición de visitante contra el Vancouver Whitecaps de Canadá, club donde actúa el cafetero Edier Ocampo y quien dio la asistencia para el único gol de su equipo.

El gol de Estupiñán dejó sensaciones de buen entendimiento del juego al filtrarse al espacio, controlar y definir a un lugar imposible para el arquero. Este duelo fue válido por la Leagues Cup de Concacaf.

Lea también: Video | ¡No se puede creer!: insólito autogol en el Santa Fe vs. Boyacá Chicó

¿Quién marcó el primer gol del Real Betis contra Bournemouth?
Juan Camilo “Cucho” Hernández marcó el primer gol del Real Betis en el empate 2-2 contra Bournemouth. El colombiano aprovechó un rebote tras un remate de Isco que golpeó el vertical derecho y definió para poner el 1-1 parcial al minuto 56.
¿Qué colombiano marcó para el FC Juárez contra Vancouver Whitecaps?
Óscar Estupiñán marcó uno de los goles del FC Juárez en la victoria 3-1 contra Vancouver Whitecaps. El delantero recibió un balón filtrado, controló y definió con precisión para superar al arquero.
¿Cuánto quedó el amistoso entre Real Betis y Bournemouth?
Real Betis y Bournemouth empataron 2-2 en el amistoso disputado en el estadio La Cartuja de Sevilla. El encuentro sirvió al equipo español como presentación ante su afición antes de afrontar la nueva temporada.

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