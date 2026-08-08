Video | “Cucho” Hernández y Estupiñán marcaron: vea sus goles con Betis y Juárez

Este sábado 8 de agosto, en un amistoso ante su gente en el estadio La Cartuja de Sevilla, el Real Betis jugó un partido amistoso contra el Bournemouth de Inglaterra para presentarse ante su afición con el equipo que afrontará la nueva temporada de los andaluces, donde vuelven a la Champions League. Este partido culminó 2-2, el primer tanto del duelo para los béticos fue obra de Juan Camilo Hernández.

Para el “Cucho”es importante el reencuentro con el gol para sumar confianza tras el penal errado ante Suiza durante la tanda de penaltis en los octavos de final de la Copa del Mundo. Al minuto 56, Hernández recogió un remate de Isco que pegó en el vertical derecho, y con buen olfato goleador remató para marcar el 1-1 parcial.