Video | Así fue la impresionante avalancha que deja más de 380 desaparecidos entre Nepal y China

Al menos 19 personas murieron este miércoles en Nepal por una crecida devastadora de un río en la frontera con China y las autoridades nepalíes reportaron que 384 turistas, 291 de ellos extranjeros, seguían sin ser localizados horas después de la catástrofe. Un torrente de lodo y escombros se desbordó de un río, sepultando edificios y desencadenando una búsqueda frenética para encontrar a supervivientes entre los escombros. Entérese: Chile no va a esperar otro terremoto como el de 1960: así se prepara el país para enfrentar una emergencia

Los medios estatales chinos informaron de “numerosas víctimas” a causa de un deslizamiento de tierra en una zona fronteriza con Nepal, en la región vecina del Tíbet, y el presidente, Xi Jinping, ordenó una operación de rescate “a gran escala”. En las imágenes compartidas por la policía de Nepal podía verse un río desbordado, barriendo a su paso varias casas en el distrito de Rasuwa.

Al menos 19 cuerpos han sido recuperados tras las inundaciones, indicó la policía de Nepal, que añadió que también había ”varios agentes que estaban fuera de contacto”. “Vi cómo las aguas se llevaban por delante ocho o nueve camiones, además de casas y personas”, contó Suman Chalise, un profesor de 34 años, en la localidad nepalí de Nuwakot. “Fue absolutamente desgarrador (...) Fui testigo de una devastación de tal magnitud que nunca había visto nada igual”, añadió.

Le puede interesar: Más de 800 colegios totalmente destruidos y 2.290 afectados tras el terremoto en Colombia: este es el plan de MinEducación La Oficina de Turismo de Nepal informó que, según un registro preliminar, elaborado por agencias y recibido de empresas de turismo y viajes, ha identificado a 384 viajeros, incluidos 291 ciudadanos extranjeros y 93 ciudadanos nepaleses, reportados como desaparecidos en las zonas afectadas. La inundación golpeó Syabrubesi, el punto de partida de la popular ruta de senderismo de Langtang, así como otras zonas utilizadas por viajeros para la peregrinación hindú a Kailash Mansarovar.

Un portavoz de la policía había dicho a la AFP que las autoridades desconocían el alcance de los daños, pero aseguró que habían “alertado a las personas que se encuentran cerca de la ribera del río para que se alejen”. Lea también: La última víctima del terremoto en Cali: así era la vida del Dr. Sendoya, el cirujano que le devolvía la sonrisa a los niños Raju Bhadel, de 56 años, contó que recibió una llamada de su cuñado durante la mañana: “Estaban llorando y dijeron que su casa fue arrasada. Tres miembros de la familia fueron rescatados, pero su hermano sigue desaparecido”, afirmó. Las inundaciones y los deslaves son frecuentes durante la temporada del monzón durante el verano boreal en Nepal y en todo el sur de Asia. Según los científicos, el cambio climático aumenta la intensidad y la frecuencia de este tipo de fenómenos.

La cadena estatal china CCTV informó el miércoles que ”un deslizamiento de tierra en el lado nepalí provocó numerosas víctimas y desaparecidos” en el puerto de Gyirong, el paso que conecta la región autónoma del Tíbet con Nepal.

El presidente chino afirmó que “la tarea más urgente es hacer todo lo posible para buscar y rescatar a las personas desaparecidas (...) atender rápidamente a los heridos y reducir al mínimo el número de víctimas”, reportó CCTV. Siga leyendo: Incendios en Tolima: Ejército activa vuelos nocturnos y despliega más de 310 soldados

Bloque de preguntas y respuestas:

¿En qué zona de Nepal ocurrió la inundación que dejó muertos y desaparecidos? La inundación afectó principalmente al distrito de Rasuwa, en la frontera con China, y golpeó también Syabrubesi, punto de partida de la ruta de senderismo de Langtang. ¿Por qué son frecuentes las inundaciones y deslizamientos en Nepal? Las inundaciones y los deslaves son frecuentes durante la temporada del monzón, que ocurre durante el verano boreal en Nepal y otras zonas del sur de Asia. Según científicos, el cambio climático aumenta la intensidad y frecuencia de estos fenómenos.

¿En qué zona de Nepal ocurrió la inundación que dejó muertos y desaparecidos? La inundación afectó principalmente al distrito de Rasuwa, en la frontera con China, y golpeó también Syabrubesi, punto de partida de la ruta de senderismo de Langtang. ¿Por qué son frecuentes las inundaciones y deslizamientos en Nepal? Las inundaciones y los deslaves son frecuentes durante la temporada del monzón, que ocurre durante el verano boreal en Nepal y otras zonas del sur de Asia. Según científicos, el cambio climático aumenta la intensidad y frecuencia de estos fenómenos.