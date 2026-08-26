Más de 20 invitados tendrá la novena edición del Festival del Libro Envigado se pinta de letras

A partir de este jueves y durante los próximos dos días, en la Biblioteca Pública y Parque Cultural Débora Arango se realizará la novena edición del Festival del Libro Envigado se pinta de letras, evento que tendrá más de 30 actividades gratuitas. Este espacio, organizado por la Secretaría de Cultura de Envigado, tiene como propósito promover la lectura y ofrecer un fin de semana alrededor de los libros, la literatura y la cultura. Lea: Tres autores colombianos en el listado 26 en el 26 de la Feria del Libro de Guadalajara “Inspiraciones de locura” es el tema central del festival, creado en 2017. El punto de partida de esta edición es una reflexión alrededor de esas ideas que trascienden los límites de lo conocido y que, aunque en la realidad son consideradas imposibles, en el mundo de las letras han sido el origen de algunas de las grandes historias de la literatura. Presentaciones de libros, talleres, cuentería, teatro y conciertos hacen parte de la programación de los tres días del evento, pensada para personas de todas las edades y abierta al público. Serán más de 20 invitados, entre escritores, músicos y artistas, los que participarán en Envigado se pinta de letras.

Durante el festival habrán cuatro espacios que estarán presentes durante todo el fin de semana. Uno de ellos es Abrir un libro, la muestra comercial que estará disponible en la terraza cubierta y en la que participarán 14 librerías y tiendas de artículos literarios del Valle de Aburrá. También estará Resonancias del agua, una exposición permanente realizada por el colectivo Máquinas Mestizas, el cual se dedica a unir ciencia, naturaleza y arte. La que estará presente en el festival es una instalación sonora inmersiva que invita a escuchar el sonido del agua a partir de grabaciones realizadas con dispositivos experimentales. La inauguración del evento será este jueves 27 de agosto con Las Viejitas, obra de teatro de la compañía Pantolocos, la cual se presentará en el escenario principal a las 12:30 del mediodía. De ahí en adelante habrá una amplia programación que incluye talleres de escritura y de creación de fanzines, y encuentros con escritores.

Una de las escritoras invitadas es Lina María Parra, quien estará presentando su nuevo libro de cuentos Una cosa salvaje que conoce la muerte. También asistirá Dany Alejandro Hoyos, más conocido como “Suso”, para conversar sobre su novela publicada en 2023, El árbol de guayacán. En Envigado se pinta de letras, la música también tendrá un lugar protagónico. Una de las charlas centrales es la que se realizará este viernes a las 05:00 de la tarde en el escenario principal con los fundadores de Kraken, la banda de rock colombiana creada en Medellín en los ochentas por el fallecido Elkin Ramírez. En Titán, la historia, el conversatorio que tendrán en el marco del festival, hablarán sobre el legado de la agrupación y del vocalista en la historia del rock nacional. Además, ese mismo día, pero a las 08:00 de la noche, se presentarán en vivo en la Plaza de la Cultura. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Todas las actividades de Envigado se pinta de letras tienen entrada gratuita. Si quiere conocer la programación completa, puede hacerlo en el sitio web oficial de la Alcaldía o en @secretariadeculturadeenvigado en Instagram. Siga leyendo: Albalucía Ángel es la ganadora del Premio León de Greiff al Mérito Literario 2026

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