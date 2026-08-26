Más de 20 invitados tendrá la novena edición del Festival del Libro Envigado se pinta de letras

A partir de este jueves y durante los próximos dos días, en la Biblioteca Pública y Parque Cultural Débora Arango se realizará la novena edición del Festival del Libro Envigado se pinta de letras, evento que tendrá más de 30 actividades gratuitas.
Este espacio, organizado por la Secretaría de Cultura de Envigado, tiene como propósito promover la lectura y ofrecer un fin de semana alrededor de los libros, la literatura y la cultura.
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“Inspiraciones de locura” es el tema central del festival, creado en 2017. El punto de partida de esta edición es una reflexión alrededor de esas ideas que trascienden los límites de lo conocido y que, aunque en la realidad son consideradas imposibles, en el mundo de las letras han sido el origen de algunas de las grandes historias de la literatura.
Presentaciones de libros, talleres, cuentería, teatro y conciertos hacen parte de la programación de los tres días del evento, pensada para personas de todas las edades y abierta al público. Serán más de 20 invitados, entre escritores, músicos y artistas, los que participarán en Envigado se pinta de letras.