Víctimas de Epstein denuncian violación a su privacidad por libro sobre la red francesa

Cuatro mujeres que testificaron ante la policía francesa por el caso Epstein afirmaron este miércoles 27 de mayo, que sufrieron una violación de su privacidad y señalaron al periodista Frédéric Ploquin por extractos de sus declaraciones publicados sin su consentimiento.
El libro “Epstein, les secrets de la filière française” (Epstein, los secretos de la red francesa) fue publicado a mediados de mayo. La investigación aborda las actividades de Jeffrey Epstein, el delincuente sexual estadounidense fallecido en prisión en 2019, y de Jean-Luc Brunel, agente de modelos imputado en Francia por acusaciones de violación de menores, quien se suicidó en detención en 2022.
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