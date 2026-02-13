Delcy Rodríguez habla de “elecciones libres” en Venezuela, pero no dice cuándo

La jefa encargada de la dictadura en Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo estar comprometida a realizar elecciones “justas y libres” en el vecino país, según dijo en una entrevista difundida el jueves en el canal estadounidense NBC.
Cuando la presentadora le preguntó si está comprometida con celebrar elecciones “libres y justas” en Venezuela, Rodríguez respondió: “Absolutamente, conforme a la Constitución. Elecciones libres y justas”.
“Y tengo que decirle que el calendario de las elecciones será fijado y decidido por el diálogo político en este país”, agregó la jefe interina del régimen autoritario venezolano.