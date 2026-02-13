Encontraron el cuerpo de adulto mayor desaparecido tras naufragio en Puerto Berrío

Las autoridades del Magdalena Medio anunciaron que fue encontrado sin vida el cuerpo de la única víctima que dejó el naufragio de una embarcación el pasado 8 de febrero en el municipio de Puerto Berrío.

Según trascendió por medios locales, Enrique Madrid –de 76 años– había sido reportado como desaparecido el pasado 9 de febrero.





En la embarcación viajaban nueve personas y, tras el naufragio, ocho de ellas lograron ser rescatadas con vida. Infortunadamente, don Enrique no alcanzó a salir y desde entonces era buscado por familiares, pescadores y organismos de apoyo.

Sin embargo, recientemente se informó que el cuerpo del adulto mayor fue hallado en el río Magdalena, en el sector conocido como Boca de Sogamoso, a unos 20 minutos de Barrancabermeja.