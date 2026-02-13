Luis Díaz marca el paso: programación de los colombianos en las ligas de Alemania, España, Italia y Portugal para este fin de semana

Con Luis Díaz en un nivel superlativo en el Bayern de Múnich, equipo en el que suma 19 goles y 14 asistencias, se espera que el guajiro, así como otros jugadores colombianos, tengan buenas presentaciones este fin de semana en las principales ligas del mundo.
En la Bundesliga abundan los elogios para Díaz, quien viene de marcarle triplete al Hoffenheim en el juego que el elenco bávaro se consolidó en el liderato del torneo con 54 puntos. Días después, pero por Copa Alemana, Luchito anotó en la victoria 2-0 frente al Leipzig, sellando la clasificación para las semifinales de dicha competición.
