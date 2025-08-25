Así opera el cartel de los Soles que al parecer dirige Nicolás Maduro, la causa de la militarización extranjera del mar Caribe

Una organización clandestina soportada en una dictadura de más de dos décadas, con múltiples sociedades para mover cocaína desde Colombia hacia Norteamérica y Europa, y una poderosa red de oficiales corruptos a su servicio, es la causa de un problema geopolítico que hoy tiene militarizado al mar Caribe por parte de Estados Unidos.
Se trata del cartel de los Soles, en cuya dirección estaría el presidente venezolano Nicolás Maduro, según las investigaciones de las agencias estadounidenses, y el cual mantiene alianzas estratégicas con varias estructuras ilegales de nuestro país, como el ELN, la Segunda Marquetalia y otras facciones de alcance transnacional.
“Venezuela se ha convertido en un estado narco-terrorista que sigue colaborando con las Farc y el ELN para enviar cantidades récord de cocaína desde Venezuela y Colombia hacia los carteles mexicanos, que continúan ingresando a Estados Unidos en volúmenes sin precedentes”, declaró esta semana el director de la DEA, Terry Cole.
Lo dijo en el marco de una incursión de seis buques de guerra y 4.000 militares en aguas del Caribe, bordeando los límites marítimos de Panamá, Colombia y Venezuela.
Le puede interesar: Ecuador declaró “grupo terrorista” al Cartel de los Soles de Venezuela y se alinea con EE. UU. contra Maduro.
Públicamente, la Casa Blanca expone la tesis de que se trata de una operación contra el tráfico de cocaína, que en su país cuenta con 6,5 millones de consumidores, según la ONU.
Pero en el fondo está claro que el presidente Donald Trump quiere hacer una demostración política de intimidación contra el régimen de Nicolás Maduro, principal exponente de la izquierda radical en Suramérica, por cuya cabeza aumentó la recompensa a 50 millones de dólares, más de lo ofrecido en su momento contra declarados enemigos como el narcotraficante Pablo Escobar Gaviria, el dictador Sadam Husein y el terrorista Osama Bin Laden.
Y a todas estas, ¿cómo es que opera el cartel de los Soles y cuál es su importancia en el mercado transnacional de la droga?
El origen del negocio
Además de fuentes de las agencias de seguridad, EL COLOMBIANO consultó documentos de los departamentos de Estado, Justicia y Tesoro de EE. UU., en los que se concentra la ofensiva judicial, política y financiera contra el régimen de Maduro. A la fecha, hay 80 funcionarios y exagentes del gobierno implicados en investigaciones por narcotráfico, terrorismo y lavado de activos.