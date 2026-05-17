Carmen Navas murió días después de darse cuenta de que su hijo, preso político en Venezuela, había muerto

La madre del preso político Víctor Quero —la señora Carmen Navas— falleció este domingo a sus 81 años, pocos días después de confirmar que su hijo había muerto nueve meses atrás bajo custodia del estado venezolano, informaron sus familiares a la AFP.
Navas buscó exhaustivamente a su hijo por más de un año, desde su arresto en enero de 2025, sin obtener respuestas de las autoridades venezolanas. Oenegés calificaron la detención como una “desaparición forzada”.
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El Ministerio de Servicios Penitenciarios finalmente informó el 7 de mayo mediante un comunicado que el deceso de Quero se produjo el 24 de julio.