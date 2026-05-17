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Carmen Navas murió días después de darse cuenta de que su hijo, preso político en Venezuela, había muerto

Su hijo era Víctor Quero, quien fue arrestado por el régimen chavista en enero de 2025. Nunca obtuvo respuesta de las autoridades de ese país.

  • Imagen de referencia. Carmen Navas murió debido a varios problemas de salud. FOTO REDES SOCIALES @CLPPVE
    Imagen de referencia. Carmen Navas murió debido a varios problemas de salud. FOTO REDES SOCIALES @CLPPVE
El Colombiano
El Colombiano
Agencia AFP
hace 2 horas
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La madre del preso político Víctor Quero —la señora Carmen Navas— falleció este domingo a sus 81 años, pocos días después de confirmar que su hijo había muerto nueve meses atrás bajo custodia del estado venezolano, informaron sus familiares a la AFP.

Navas buscó exhaustivamente a su hijo por más de un año, desde su arresto en enero de 2025, sin obtener respuestas de las autoridades venezolanas. Oenegés calificaron la detención como una “desaparición forzada”.

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El Ministerio de Servicios Penitenciarios finalmente informó el 7 de mayo mediante un comunicado que el deceso de Quero se produjo el 24 de julio.

Otros 19 presos políticos han fallecido en Venezuela bajo custodia del Estado desde 2014. Navas visitó la tumba en la que habían enterrado a su hijo nueve meses atrás y exigió exhumar los restos para confirmar su identidad. Tras hacerlo, realizó un emotivo y discreto sepelio en un cementerio al este de Caracas.

“Dios me dé la fortaleza”, susurró Navas entre sollozos en una eucaristía llevada a cabo el viernes para despedir a Quero. Fue su última aparición pública.

Edilda Zambrano, amiga cercana de Navas, la describía hace apenas días como “una mujer maravillosa (...) una mujer de coraje, persistente en todo momento”, mientras relataba la difícil cruzada que emprendió frente a cárceles y en instituciones venezolanas. Los allegados de Navas advertían que postergó sus diversos problemas de salud para enfocarse en hallar a Quero.

El deceso de Quero se conoció en medio de una amnistía impulsada en febrero por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, que gobierna bajo presión de Estados Unidos luego de la captura en enero de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses.

La dirigente opositora y premio Nobel de Paz, María Corina Machado, se refirió al tema en su cuenta de X (antiguo Twitter), en donde dijo que “se apagó una mujer que convirtió el dolor en coraje y la desesperación en denuncia”. También relató que doña Carmen buscó por meses a su hijo recorriendo “cárceles, tribunales y oficinas de un Estado que le respondió con silencio, humillación y mentira”.

“Carmen nos deja una lección inmensa de perseverancia y dignidad. Una mujer de más de 80 años enfrentó, sola y sin miedo, a todo un aparato de terror que quiso borrar a su hijo y quebrar a su familia. No pudieron”, añadió la política venezolana.

Machado comentó que la voz de la Navas “se convirtió en la voz de miles de madres venezolanas que hoy buscan a sus hijos desaparecidos, presos, perseguidos o asesinados por el régimen criminal” y que su muerte “no puede separarse del sufrimiento, la crueldad y la impunidad que marcaron los últimos meses de su vida. Venezuela tiene el deber moral de recordar su nombre y el de Víctor Hugo”.

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