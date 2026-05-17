Campeones, goleadores e ídolos: conozca los futbolistas colombianos que conquistaron Europa este año

La temporada 2025/26 del fútbol europeo fue fructífera para los futbolistas colombianos y, por ende, para la Selección Colombia.
En año mundialista, es más que importante tener jugadores compitiendo y marcando diferencia al más alto nivel. En las principales ligas del Viejo Continente hay, como mínimo, un colombiano siendo titular habitual en alguno de los clubes de primera división.
Durante las competiciones continentales, los cafeteros también se han hecho sentir en los campos de fútbol de todo el continente europeo. Los criollos han sido portada de los grandes medios locales, tendencia mundial en redes sociales, capitanes de sus equipos y algunos han escrito su nombre en las páginas doradas de sus clubes.
En este artículo se hace un repaso del balance de nuestros futbolistas en las mejores ligas del mundo.