OMS mantuvo a hantavirus en “riesgo bajo” antes de llegada de crucero a Países Bajos

La Organización Mundial de la Salud (OMS) mantuvo el domingo su evaluación de “riesgo bajo” respecto al foco de hantavirus detectado a bordo del crucero Hondius, que tiene previsto atracar el lunes en Países Bajos con el resto de su tripulación. El crucero, que suscitó preocupación mundial tras el anuncio de la aparición de este foco a principios de mayo, debe terminar su viaje en Róterdam el lunes entre las 10H00 (08H00 GMT) y el mediodía, según las autoridades. Le puede interesar: Lo que saben y no saben científicos argentinos sobre el Hantavirus de la cepa Andes. Allí desembarcarán las 27 personas que siguen a bordo: 25 miembros de la tripulación y dos miembros del personal médico.

“Se ha reevaluado el riesgo para la salud pública a la luz de la información más reciente disponible, y el riesgo global sigue siendo bajo”, anunció la OMS en un boletín publicado unas horas antes de la llegada del barco a Róterdam. La OMS añadió que “aunque pueden seguir apareciendo otros casos entre los pasajeros y miembros de la tripulación”, el riesgo de transmisión “debería reducirse tras el desembarco y la aplicación de medidas de control”.

El brote de hantavirus, un virus raro para el que no existe ni vacuna ni tratamiento específico, ha causado tres muertes y ha obligado a las autoridades de una veintena de países a poner bajo vigilancia a los casos sospechosos y a sus contactos. Vale recordar que, según la OMS, el contagio del virus entre humanos requiere un contacto muy estrecho. Así mismo, su director, Tedros Adhanom Ghebreyesus, confirmó el pasado 12 de mayo que son once los casos positivos y ha establecido una nueva fecha para que se ejecute una cuarentena sobre los evacuados del crucero MV Hondius.