Red de Veedurías dice que presidente de Fiduprevisora no cumple requisitos del cargo

La llegada de Diego Andrés Salcedo Monsalve a la presidencia de Fiduprevisora abrió un debate sobre los criterios de idoneidad y experiencia exigidos para dirigir una de las entidades fiduciarias más importantes del país, encargada de administrar recursos públicos, entre ellos el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag). Los cuestionamientos fueron planteados por la Red de Veedurías Ciudadanas, liderada por el abogado Pablo Bustos, que puso en duda si el aspirante cumple con los requisitos técnicos y de experiencia exigidos para asumir la dirección de la fiduciaria estatal. Le puede interesar: Gobierno Petro nombró a Diego Salcedo en Presidencia de la Fiduprevisora: ¿quién es? La controversia se desató tras la publicación de la hoja de vida de Diego Andrés Salcedo Monsalve. Según la organización ciudadana, existirían vacíos frente a la experiencia específica que demandan los estatutos de la entidad, los cuales establecen que quien ocupe la presidencia debe contar con conocimientos e idoneidad relacionados con el objeto fiduciario.

Salcedo, vale recordar, es abogado y cuenta con una maestría en Derecho, además de una especialización en Regulación y Gestión de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones. Su trayectoria profesional supera los 15 años en el sector público y en el privado relacionados con asuntos jurídicos y administrativos. De acuerdo con los reparos, aunque Salcedo es abogado y tiene estudios de posgrado en gestión de telecomunicaciones y ecosistema digital, no sería evidente su experiencia directa en áreas como negocios fiduciarios, administración de patrimonios autónomos, manejo de fondos públicos o mercado financiero. La discusión adquirió mayor relevancia por el papel que cumple Fiduprevisora dentro de la administración de recursos estratégicos del Estado. La entidad tiene a cargo fondos de gran magnitud, entre ellos el Fomag, además de otros patrimonios públicos que movilizan recursos millonarios.

El eventual nombramiento ocurre, además, en un momento sensible para la fiduciaria, debido a la crisis que atraviesa el sistema de salud del magisterio. En los últimos meses, el modelo enfrentó cuestionamientos relacionados con retrasos en servicios, auditorías, fallas operativas y denuncias sobre dificultades administrativas.

A los reparos de la Red de Veedurías se sumó el Sindicato de Trabajadores Fiduciarios, Sintrafiduciarios, que solicitó a la Procuraduría General de la Nación y a la Superintendencia Financiera revisar el proceso de nombramiento y verificar si el aspirante cumple con los requisitos legales y estatutarios para ocupar el cargo. El sindicato pidió que, de encontrarse inconsistencias o incumplimientos frente a las exigencias establecidas, se evalúe la posibilidad de frenar la designación de Salcedo Monsalve al frente de Fiduprevisora.