Tras 36 años después, así ha sido la historia de la intervención de Estados Unidos en Latinoamérica

Estados Unidos, que en la madrugada de este sábado atacó a Venezuela y se dice que tiene en su poder a su presidente, tiene una larga historia de intervenciones militares y apoyo a dictaduras en América Latina.
En múltiples ocasiones, el fallecido presidente venezolano Hugo Chávez y su sucesor Nicolás Maduro (que según Donald Trump está ahora en manos estadounidenses) acusaron a Washington de respaldar intentos de golpe de Estado.
A continuación se presentan las principales intervenciones de Estados Unidos en América Latina desde la Guerra Fría.