Tras 36 años después, así ha sido la historia de la intervención de Estados Unidos en Latinoamérica

Estados Unidos, que en la madrugada de este sábado atacó a Venezuela y se dice que tiene en su poder a su presidente, tiene una larga historia de intervenciones militares y apoyo a dictaduras en América Latina. En múltiples ocasiones, el fallecido presidente venezolano Hugo Chávez y su sucesor Nicolás Maduro (que según Donald Trump está ahora en manos estadounidenses) acusaron a Washington de respaldar intentos de golpe de Estado. A continuación se presentan las principales intervenciones de Estados Unidos en América Latina desde la Guerra Fría.

1954: Expulsión de Jacobo Arbenz Guzmán de Guatemala

El 27 de junio de 1954, el coronel Jacobo Arbenz Guzmán, presidente de Guatemala, fue expulsado del poder por mercenarios entrenados y financiados por Washington, tras una reforma agraria que amenazaba los intereses de la poderosa empresa estadounidense United Fruit Corporation (posteriormente Chiquita Brands). Lea también: En videos | Así fueron las explosiones y sobrevuelos de Estados Unidos sobre Caracas En 2003, Estados Unidos reconoció oficialmente el papel de la CIA en este golpe, en nombre de la lucha contra el comunismo.

1961: El intento por derrocar a Fidel Castro en Cuba

Del 15 al 19 de abril de 1961, 1.400 militantes anticastristas entrenados y financiados por la CIA intentaron desembarcar en Bahía de Cochinos, a 250 kilómetros de La Habana, pero no lograron derrocar al régimen comunista de Fidel Castro. Los combates dejaron más de cien muertos en cada bando.

1965: En contra de la “amenaza comunista” en República Dominicana

En 1965, alegando una “amenaza comunista”, Estados Unidos envió marines y paracaidistas a Santo Domingo para aplastar un levantamiento en apoyo de Juan Bosch, un presidente izquierdista derrocado por generales en 1963.

Años 70: El apoyo a dictaduras en Sudamérica

Washington apoyó varias dictaduras militares, vistas como un baluarte contra los movimientos armados de izquierda en un mundo dividido por las rivalidades de la Guerra Fría. Ayudó activamente al dictador chileno Augusto Pinochet durante el golpe del 11 de septiembre de 1973 contra el presidente izquierdista Salvador Allende.

El secretario de Estado estadounidense, Henry Kissinger, apoyó a la junta argentina en 1976, alentándola a poner fin rápidamente a su “guerra sucia”, según documentos estadounidenses desclasificados en 2003. Al menos 10.000 disidentes argentinos desaparecieron. En las décadas de 1970 y 1980, seis dictaduras (Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Brasil) unieron sus fuerzas para eliminar a sus oponentes de izquierda bajo la “Operación Cóndor”, con el apoyo tácito de Estados Unidos.

1980: Intervención en las guerras civiles de Nicaragua y El Salvador

En 1979, la rebelión sandinista derrocó al dictador Anastasio Somoza en Nicaragua. El presidente estadounidense Ronald Reagan, preocupado por la alineación de Managua con Cuba y la URSS, autorizó en secreto a la CIA a proporcionar 20 millones de dólares en ayuda a la Contra (los contrarrevolucionarios nicaragüenses), financiada en parte con la venta ilegal de armas a Irán.

La guerra civil nicaragüense, que terminó en abril de 1990, se cobró 50.000 vidas. Reagan también envió asesores militares a El Salvador para aplastar la rebelión del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, extrema izquierda) en una guerra civil (1980-1992) que resultó en 72.000 muertos.

1983: La operación Furia Urgente en la isla de Granada

El 25 de octubre de 1983, marines y rangers estadounidenses intervinieron en la isla de Granada después de que el primer ministro Maurice Bishop fuera asesinado por una junta de extrema izquierda y mientras los cubanos ampliaban el aeropuerto, presumiblemente para dar cabida a aviones militares. A petición de la Organización de Estados del Caribe Oriental (OECO), Reagan lanzó la Operación “Furia Urgente” con el objetivo declarado de proteger a mil ciudadanos estadounidenses. La operación, ampliamente deplorada por la Asamblea General de la ONU, terminó el 3 de noviembre con más de un centenar de muertos.

1989: La entrega del general Noriega en Panamá