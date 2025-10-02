Padrino López denuncia presencia de aviones de combate de EE. UU. en costas venezolanas: “Es una provocación y una amenaza”

Durante un informativo del mediodía transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, aseguró que el sistema integrado de defensa aérea venezolano “detectó más de cinco vectores” sobrevolando cerca del litoral central del país.
Según el funcionario, las aeronaves presentaban características de vuelo propias de “aviones de combate” estadounidenses del modelo F-35, lo que calificó como una “provocación” y “una gran amenaza contra la seguridad de la nación”.