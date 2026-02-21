x

¿Complicaciones respiratorias? Una de las hipótesis del fallecimiento de Willie Colón

Si bien aún no se confirman las causas exactas de su deceso, el salsero nacido en EE. UU. pero criado en Puerto Rico habría presentado complicaciones respiratorias agudas. Conozca más detalles.

  • Willie Colón, con su infaltable trombón, en medio de un concierto en Bogotá en el año 2022. FOTO: GETTY
    Willie Colón, con su infaltable trombón, en medio de un concierto en Bogotá en el año 2022. FOTO: GETTY
Santiago Yepes Vidal
Santiago Yepes Vidal
hace 4 horas
bookmark

El mundo de la salsa se viste de luto hoy, 21 de febrero, día en el que a sus 75 años de edad murió William Anthony Colón, más conocido como Willie Colón, el salsero que marcó época con cientos de éxitos escuchados por jóvenes y longevos, quien además ya se había convertido en una leyenda viva de la música.

Lea más: Falleció a los 75 años Willie Colón, el trombón que le dio vida a la salsa urbana

Si bien hasta ahora las causas exactas de su muerte no han sido definidas, según información preliminar, el “Varón de la Salsa” habría padecido, además de otros problemas de salud, algunas complicaciones respiratorias agudas en sus últimos días mientras estuvo hospitalizado en el Lawrence Hospital de Bronxville, Nueva York, donde fue ingresado el pasado miércoles 18 de febrero.

Esto, al parecer, fue el motivo principal de su deceso, y más teniendo en cuenta la actual ola invernal en la zona donde se encontraba bajo observación, la cual pudo agravar su estado. Cabe aclarar que aún no es oficial la causa de su muerte.

“Es con profunda tristeza que anunciamos el fallecimiento de nuestro amado esposo, padre y renombrado músico, Willie Colón. Partió en paz esta mañana rodeado de su amada familia”, dice uno de los apartados del comunicado sobre su partida.

Además de las últimas complicaciones médicas que tuvo esta leyenda de la salsa que derivaron en su anticipado fallecimiento, hubo otros hechos años atrás en los que el autor de éxitos como “Gitana”, “Asía” y “Casanova” sufrió afectaciones a su salud.

Otros sucesos que alertaron a los seguidores de Willie Colón

A pesar de que Willie nunca dejó de hacer lo que más le gustaba, que era cantar y brillar en medio de los escenarios, en los últimos años, producto de la edad y el trasegar, fueron llegando a él algunas complicaciones de salud. Incluso, en abril de 2021, la historia de este salsero pudo llegar a su fin inesperadamente debido a un grave accidente de tránsito en Carolina del Norte, Estados Unidos, que le produjo, además de fracturas y contusiones, un traumatismo craneal, hechos por los que estuvo hospitalizado un tiempo y no pudo acudir al instrumento insignia de su historia y carrera: el trombón.

Afortunadamente, se recuperó con éxito al pasar de los meses, pero lo más habitual, teniendo en cuenta su edad y las secuelas de un siniestro automovilístico tan crítico como el que sufrió, era que su estado de salud no fuera el mejor ni tampoco el más estable.

Entérese: “Gracias por su legado”: las reacciones de los maestros de la salsa a la muerte de Willie Colón

Otro de los episodios donde “El Malo del Bronx” generó algo de preocupación en medio de sus seguidores, ocurrió precisamente en Colombia, mientras daba un show en la ciudad de Cali. Allí evidenció algo de fatiga, agotamiento y falta de aire, lo que produjo que inmediatamente se detuviera el concierto para ver lo que le sucedía. El acontecimiento no pasó a mayores, pero sí dejó entrever que al maestro Colón, algo le pasaba.

Hace pocos días, las redes sociales se encendieron con la noticia de su hospitalización el pasado miércoles 18 de febrero, y hoy, son el espacio donde cada “salsómano” deposita su más sentido pésame y sus condolencias por la partida de un ícono, de un “Casanova” en el buen sentido de la palabra.

