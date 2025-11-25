Uno de cada tres latinos en EE. UU. dice estar arrepentido de haber votado por Trump, según encuesta

A más de un año de las elecciones que le dieron el triunfo al presidente Donald Trump, sus votantes cuestionan la administración del republicano por el elevado costo de vida en Estados Unidos desde que Joe Biden salió de la Casa Blanca.

En los votantes latinos también hay un malestar económico y frustración por el aumento del costo de vida, según un reciente sondeo de Somos Votantes y Somos PAC, organizaciones latinas en Estados Unidos.

Según el informe, más de uno de cada tres votantes latinos que eligieron a Trump —el 36%— aseguran ahora que están “decepcionados” o se “arrepienten” de su voto.

El quiebre corresponde al cuarto trimestre consecutivo de caída en su respaldo.

El deterioro está estrechamente ligado a la economía, un tema que hoy domina las preocupaciones de las familias latinas. De acuerdo con los resultados, los latinos responsabilizan en mayor medida al partido republicano por el aumento del costo de vida y por salarios que no compensan esos incrementos.

Y es que el coste de la vida es citado por los estadounidenses como una de sus principales preocupaciones en sondeos públicos. El gobierno de Trump admitió que los aranceles aumentaron el costo de vida y recientemente los redujo en productos como café, carne y tomates.

La encuesta muestra que esta percepción se ha consolidado con el paso de los meses, al punto de convertirse en el principal factor de desencanto, tanto de los estadounidenses como extranjeros.

Los indicadores personales de Trump, tanto en imagen como en desempeño, también viven su peor momento desde febrero, cuando inició el seguimiento de la encuestadora.

Su favorabilidad, su aprobación general y su evaluación en materia económica cayeron a niveles negativos de dos dígitos. Incluso grupos que antes se mostraban divididos o cercanos al presidente —como los votantes independientes, los jóvenes y los hombres latinos— expresan un rechazo mayoritario.

Uno de los puntos que más peso tiene en el descontento son los precios. Para el 69% de los encuestados, las decisiones del presidente sobre aranceles están elevando el valor de productos esenciales, un golpe directo a los presupuestos familiares.