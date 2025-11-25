En Medellín diseñaron dispositivo para detectar infección de malaria en 30 segundos

Detectar la infección de malaria, transmitida principalmente por la picadura del mosquito Anopheles, implica un examen en el que una muestra de sangre se observa al microscopio para buscar el parásito o la realización de pruebas rápidas, que funcionan con una gota de sangre y detectan proteínas del parásito en pocos minutos, aunque su precisión es variable.

Son procedimientos rápidas y en teoría fáciles. El problema es cuando aparece el factor geográfico y las dicultades socioeconómicas de un país como Colombia, en donde buena parte de los casos se concentran en zonas rurales y selváticas. Ahí la cosa cambia y el diagnóstico enfrenta retos adicionales: escasez de personal entrenado para leer las láminas, laboratorios distantes o poco equipados, dificultades para transportar las muestras, y pruebas rápidas que pueden fallar cuando la infección es leve. Estas limitaciones retrasan el inicio del tratamiento y dificultan la vigilancia oportuna de los brotes.

Por ello, el ingeniero electrónico Miguel Ángel Garrido Tamayo, doctor en Ciencias Físicas de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) Sede Medellín, se dio a la tarea de proponer una alternativa prometedora para obtener diagnósticos más rápidos, económicos y asequibles.

En la malaria el parásito actúa como un intruso que reorganiza la “casa celular”, digiere la hemoglobina (proteína que le otorga el color rojo a la sangre) y produce desechos como la hemozoína o pigmento de la malaria, observable solo al microscopio dentro de los glóbulos rojos infectados, en los que aparece como pequeños cristales oscuros.

“Dicho proceso altera significativamente la composición química interna del glóbulo rojo y libera o modifica moléculas naturalmente fluorescentes, como el triptófano. Debido a estos cambios, al iluminar la célula infectada con luz ultravioleta adecuada, esta genera un resplandor marcadamente más intenso que el de una célula sana”, explica Garrido.

Con estos hallazgos, y en colaboración con el Grupo Malaria de la Universidad de Antioquia, el investigador desarrolló el diseño conceptual y electrónico de un espectrofluorímetro portátil, un equipo pensado exclusivamente para detectar malaria en cuestión de segundos y sin requerir conocimientos técnicos avanzados, es decir que cualquier persona podría operarlo.

El dispositov representa un avance especialmente relevante frente a una enfermedad que solo en 2022 registró 249 millones de casos y 608.000 muertes en 85 países endémicos, según la Organización Mundial de la Salud, una carga que ha venido aumentando de forma sostenida en la última década.

Aunque África concentra el 93,6 % de los casos, Colombia mantiene una transmisión activa, especialmente en la costa Pacífica, la Amazonia, Urabá y la Orinoquia. En el país, entre el 60 y 65 % de los casos son causados por P. vivax y el resto por P. falciparum, la especie más peligrosa. Esta última es responsable de la mayoría de las complicaciones graves, que pueden incluir insuficiencia renal o hepática, edema pulmonar o afectaciones cerebrales.