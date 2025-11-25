Máxima tensión: aviones militares de EE. UU. sobrevolaron cerca de Venezuela

Máxima tensión se vive en el Caribe luego de que aviones militares de Estados Unidos sobrevolaran cerca de Venezuela y Curazao. Así lo reportó este lunes Flightradar24, un servicio que permite rastrear vuelos en tiempo real a nivel mundial, ya sea a través de su sitio web o sus aplicaciones móviles.
En el vuelo se identificaron aviones B-52, F/A-18 y E-2, que habrían salido desde Minot AFB (EE. UU.), cruzado el Golfo de México y reactivado su transpondedor modo S en el Caribe, cerca de Aruba y Curazao, con el objetivo de posicionarse frente a Paraguaná, en el norte de Venezuela, según el mapa de la plataforma.