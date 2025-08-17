Una Bolivia en crisis busca un cambio tras 20 años de socialismo

Un país con escasez de dólares y combustibles y con una inflación interanual de casi el 25%, la ciudadanía acudió a las urnas dispuesta a castigar al Movimiento Al Socialismo (MAS) que gobierna desde 2006, primero con Morales y luego con Luis Arce, hoy adversarios.

“Quiero un cambio. Creo que la izquierda nos ha hecho mucho daño (...) No hay trabajo, no hay gasolina, el mercado está recaro. Hay familias que la están pasando muy mal”, dijo a la AFP Miriam Escobar, de 60 años, que votó en La Paz.

La jornada de votación, que se organizó a las ocho de la mañana locales, concluyó a las cuatro de la tarde. Los primeros resultados de boca urna se divulgarán hacia las ocho de la noche.

El millonario empresario Samuel Doria Medina, de 66 años, y el expresidente Jorge Tuto Quiroga, de 65, cuentan con una holgada ventaja entre los ocho aspirantes a suceder a Arce.

Prácticamente empatados en las encuestas, ambos disputarían una segunda vuelta el 19 de octubre en un inédito duelo de derechas. El oficialista Eduardo del Castillo y el izquierdista y jefe del Senado, Andrónico Rodríguez, marchan rezagados.

Tanto Doria Medina como Quiroga prometieron este domingo poner fin a la difícil situación económica que la mayoría achaca al gobierno de Arce.

Durante su administración, Bolivia, otrora rica productora de gas y con importantes recursos de litio para explotar, casi agotó sus reservas en dólares en los subsidios a los combustibles que llegan a los 11,3 millones de habitantes.

“Hoy es un día muy importante para los bolivianos porque a través del voto podremos salir de esta crisis económica de manera pacífica, de manera democrática”, dijo Doria Medina tras votar en La Paz.