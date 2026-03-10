¿Dónde está Mojtaba Jamenei? Mostraron al nuevo líder de Irán con una figura de cartón

Los iraníes no han tenido noticias de Mojtaba Jamenei desde su nombramiento como líder supremo del país tras el abatimiento de su padre, Alí Jamenei, en los bombardeos iniciados por Estados Unidos e Israel.
Desde que inició la guerra, se ha visto una especie de hermetismo sobre el paradero del nuevo líder, quien habría sido nombrado de manera apresurada por la Asamblea de Expertos, un organismo conformado por 88 clérigos de la República Islámica que buscarían garantizar la continuidad del régimen de los ayatolás en medio de un conflicto que ya incluye a varios países de Medio Oriente.
Mojtaba mantiene una estrecha relación con los Guardianes de la Revolución (Pasdarán), pese a no ocupar un alto cargo dentro de la jerarquía del islam chií. Sin embargo, esta posición mantiene en alerta al presidente estadounidense Donald Trump, quien expresó su descontento tras conocer la llegada del segundo hijo de Alí Jamenei como máxima autoridad en Irán.
