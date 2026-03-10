Niña de 12 años en Argentina se graduó de la universidad; tiene un IQ de 132

Con apenas 12 años, Lara Ghione ya alcanzó un logro poco común para alguien de su edad: completar una diplomatura universitaria. La joven, que vive en Rosario, Argentina, finalizó en 2025 una formación en Community Management en la Universidad Abierta Interamericana, un programa enfocado en la gestión de contenidos y comunicación digital para marcas y organizaciones.

Lara cursó el programa junto con estudiantes adultos y presentó sus evaluaciones finales ante un jurado, al igual que el resto de los participantes. Según contó en entrevistas con medios argentinos, la experiencia le permitió interactuar con personas de distintas regiones del país y conocer nuevas perspectivas culturales. Mientras tanto, continúa asistiendo a la escuela primaria, donde cursa séptimo grado.

Su caso está relacionado con lo que los especialistas denominan altas capacidades intelectuales. Además, fue diagnosticada con trastorno por déficit de atención con hiperactividad. De acuerdo con evaluaciones realizadas por profesionales, su coeficiente intelectual alcanza los 132 puntos, una cifra por encima del promedio.