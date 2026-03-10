x

Granizo y quebradas crecidas tras aguacero en Medellín y el Valle de Aburrá: este es el pronóstico para el resto del día

Según el Siata, se prevén lluvias para el resto de la tarde y la noche en todos los municipios del Valle de Aburrá.

  Hoy, desde el Dagrd, se anunció el inicio de una nueva temporada de lluvias en Medellín y el Valle de Aburrá. FOTO Jaime Pérez Munévar.
    Hoy, desde el Dagrd, se anunció el inicio de una nueva temporada de lluvias en Medellín y el Valle de Aburrá. FOTO Jaime Pérez Munévar.
El Colombiano
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

Si bien apenas se hizo el anuncio del inicio de la temporada de lluvias en Medellín y el Valle de Aburrá, las fuertes precipitaciones en el Área Metropolitana durante la tarde de este martes 10 de marzo empiezan a dejar las primeras novedades.

De acuerdo con la más reciente información expuesta por el Siata, “lluvias de alta intensidad han comenzado a ingresar por el oriente de Envigado, y el distrito de Medellín, el sistema se desplaza hacia el nororiente y se espera que continúe por al menos una hora más”. A su vez, indicó que en municipios como Copacabana y Girardota las lluvias son de baja intensidad.

A raíz de esto, hubo aumento en los caudales de las quebradas La Presidenta, a la altura del Éxito del Poblado, La Iguaná, en el sector El Pesebre, La Picacha, en el sector de Belén Alameda, y la quebrada Altavista, en el barrio Fátima de la comuna Belén. Todas están en nivel de riesgo naranja.

Adicionalmente, se ha registrado la caída de granizo en la estación ubicada en la Alcaldía de La Estrella, en ese municipio, y en la estación Santa Elena Radar en Medellín.

Ante la situación, el alcalde de Medellín Federico Gutiérrez se pronunció en su cuenta oficial de X: “Nuestro llamado es al autocuidado y a la prevención”, dijo, no sin antes detallar una lista de recomendaciones a la ciudadanía.

Finalmente, según el Siata, el pronóstico meteorológico para la noche de hoy martes 10 de marzo es de probabilidad alta de lluvias en todos los municipios del Valle de Aburrá.

