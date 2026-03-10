Granizo y quebradas crecidas tras aguacero en Medellín y el Valle de Aburrá: este es el pronóstico para el resto del día

Si bien apenas se hizo el anuncio del inicio de la temporada de lluvias en Medellín y el Valle de Aburrá, las fuertes precipitaciones en el Área Metropolitana durante la tarde de este martes 10 de marzo empiezan a dejar las primeras novedades.

Lea más: Un rayo mató a Luis Emilio en pueblo de Antioquia: van más de 120 víctimas en 18 años

De acuerdo con la más reciente información expuesta por el Siata, “lluvias de alta intensidad han comenzado a ingresar por el oriente de Envigado, y el distrito de Medellín, el sistema se desplaza hacia el nororiente y se espera que continúe por al menos una hora más”. A su vez, indicó que en municipios como Copacabana y Girardota las lluvias son de baja intensidad.

A raíz de esto, hubo aumento en los caudales de las quebradas La Presidenta, a la altura del Éxito del Poblado, La Iguaná, en el sector El Pesebre, La Picacha, en el sector de Belén Alameda, y la quebrada Altavista, en el barrio Fátima de la comuna Belén. Todas están en nivel de riesgo naranja.

Adicionalmente, se ha registrado la caída de granizo en la estación ubicada en la Alcaldía de La Estrella, en ese municipio, y en la estación Santa Elena Radar en Medellín.

Entérese: Videos | Fuerte lluvia con granizada en Bogotá dejó varios puntos inundados y colapsada la movilidad