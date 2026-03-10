Colombianos pisaron fuerte en la ida de los octavos de final de la Champions; este miércoles le toca a Luis Suárez

Los futbolistas colombianos comenzaron con buen pie su participación en los octavos de final de la Champions League. Dávinson Sánchez, Yáser Asprilla y Luis Díaz hicieron parte de una jornada positiva para sus equipos, con victorias importantes que los acercan a los cuartos de final del torneo más prestigioso de clubes en Europa.

Uno de los resultados más llamativos de la jornada se dio en Turquía, donde el Galatasaray sorprendió al Liverpool al derrotarlo por 1-0. El defensor colombiano Dávinson Sánchez fue titular y disputó los 90 minutos del encuentro, mostrando solidez en la zaga del conjunto turco. El único gol del partido llegó muy temprano, a los 7 minutos, gracias a una anotación de Mario Lemina.

Por su parte, el también colombiano Yáser Asprilla, quien ya pudo ser inscrito para esta fase del torneo, permaneció en el banco de suplentes durante el compromiso. Aunque la ventaja es mínima para el partido de vuelta en Inglaterra, el Galatasaray ya demostró en la fase anterior que puede competir contra grandes rivales, tras eliminar a la Juventus en los playoffs. Ahora buscará repetir la hazaña frente al Liverpool cuando se disputé el duelo definitivo el próximo miércoles 18 de marzo. La nota negativa es que Dávinson no podrá hacer parte de ese compromiso por acumulación de tarjetas amarillas, después de ser amonestado.